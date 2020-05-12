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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8559856085618562
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36

wig Так в п24. Хоча як протрактують Вашу комуналку чи які ще причини. Бажаючих було дуже багато, а фонд ніби лімітований. Тому от і цікаво чи всім все заплатили, чи все ж таки вибірково.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53

  mustbe написав:Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...

Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:58

  Вкладчик1234 написав:
  mustbe написав:Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...

Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего

ну даа, у них же пароли по 3Д-сек приходят по часам, отстающим на 2ч (т.е. по среднеевропейсому времени), вот они и посчитали, шо вы 24м числом проплатили :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:17

Re: Приватбанк

"Гарячка" каже, що виплати до 15 числа.
Тому, "допоки сонце сяє, доки вода тече - надія є"!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 21:24

  V2 написав:надія є"!

Наблюдаем
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 02:27

  ramzes4 написав:С 13.05 ставки по депозитам в гривне снижаются :shock:
https://prnt.sc/schkib


Спасибо .Благодаря Вашей информации ,успела открыть депозит на 9 месяцев хотя бы под 11,5%( Сейчас официальный сайт Приват банка показывает ниже ставочки((
Ksenya_911
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 07:28

  mustbe написав:Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...

На двох отримав, платив в останні дні. Одному зайшло на інет-картку, іншому на КДВ, навіть безподатковий їх побачив, хоча й не поповнився...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39

Re: Приватбанк

А про какую акцию идет речь?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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