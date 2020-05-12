|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:36
wig Так в п24. Хоча як протрактують Вашу комуналку чи які ще причини. Бажаючих було дуже багато, а фонд ніби лімітований. Тому от і цікаво чи всім все заплатили, чи все ж таки вибірково.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3376
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 406 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:53
mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 11325
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6796 раз.
- Подякували: 3036 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:58
Вкладчик1234 написав: mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
Похоже.
По 3 семейным аккаунтам, выполнившим условия в первый час акции, - нет ничего
ну даа, у них же пароли по 3Д-сек приходят по часам, отстающим на 2ч (т.е. по среднеевропейсому времени), вот они и посчитали, шо вы 24м числом проплатили
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31322
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2488 раз.
- Подякували: 3651 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:17
"Гарячка" каже, що виплати до 15 числа.
Тому, "допоки сонце сяє, доки вода тече - надія є"!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 6625
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 246 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:24
V2 написав:
надія є"!
Наблюдаем
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 3922
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 336 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 13 тра, 2020 02:27
Спасибо .Благодаря Вашей информации ,успела открыть депозит на 9 месяцев хотя бы под 11,5%( Сейчас официальный сайт Приват банка показывает ниже ставочки((
-
Ksenya_911
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 13.03.19
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 07:28
mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
На двох отримав, платив в останні дні. Одному зайшло на інет-картку, іншому на КДВ, навіть безподатковий їх побачив, хоча й не поповнився...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2393
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 09:39
А про какую акцию идет речь?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 436
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:57
V2 написав:
"Гарячка" каже, що виплати до 15 числа.
Тому, "допоки сонце сяє, доки вода тече - надія є"!
Також не виплатили. Інтернет-оплати робились, починаючи з 00:05 після початку акції. Схоже, всім, кому вони вважали за потрібне, виплатили вчора. Доведеться після 15-го числа гвалтувати "гарячку".
По правилам акції, операції, починаючи 00:00 26 березня за київським часом, підпадають під акцію.
2.3. Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток:
2.3.1. Операції, які було здійснено до 00:00 26 березня 2020 року та після 23:59 24 квітня 2020 року за київським часом.
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:14
mustbe написав:
Похоже, что тут работает не очередь, а стек. LIFO.
Последним зашёл - первым получил.
Значит - свинствовать нужно было не в первые 5 минут акции, а в последние )
Наблюдаем...
По правилам акції, хто перший - того і тапки
:
3.5. Кількість подарунків Акції, що зазначені в п. 3.1 Правил, обмежено. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового закінчення подарунків Акції, зазначених у п. 3.1 Правил.
Тобто якраз останні і не мали встигнути, але щось пішло не так...
-
apostol
-
-
- Повідомлень: 237
- З нами з: 24.12.14
- Подякував: 708 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|