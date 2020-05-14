Ніякого "дострокового" закінчення не було. Гаряча лінія, офпред на паралельному ресурсі, де він є, а також змінений, у порівнянні з першою редакцією, п.5.2. Правил акцій, доводять, що виплатять усім, хто виконав умови акції. Щодо мене, то я набив 3к десь к 21-22 кві лише, але все прийшло вчора. Тож, ніяких перших капців.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi, тут про інше йшлося. Тим, хто виконав умови акції в перші години - нічого не виплатили. Тим, хто виконав умови акції в останні дні, - виплатили все вчора. Питання в тому, чи виплатять кешбек першим, чи треба буде мучити "гарячку".