Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19
Ніякого "дострокового" закінчення не було. Гаряча лінія, офпред на паралельному ресурсі, де він є, а також змінений, у порівнянні з першою редакцією, п.5.2. Правил акцій, доводять, що виплатять усім, хто виконав умови акції.
Щодо мене, то я набив 3к десь к 21-22 кві лише, але все прийшло вчора. Тож, ніяких перших капців.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:12
Solar_simfi, тут про інше йшлося. Тим, хто виконав умови акції в перші години - нічого не виплатили. Тим, хто виконав умови акції в останні дні, - виплатили все вчора. Питання в тому, чи виплатять кешбек першим, чи треба буде мучити "гарячку".
apostol
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:51
_PORT_UA написав:
А про какую акцию идет речь?
Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!
з 26 березня 2020 до 24 квітня 2020
Акцію завершено! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.
https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn
P.S. мне 800гривен зачислили, на мою карту для выплат
SYV1984
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:55
Solar_simfi написав:
офпред на паралельному ресурсі
Де це?
Maksi2
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:29
Maksi2 написав: Solar_simfi написав:
офпред на паралельному ресурсі
Де це?
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Додано: Чет 14 тра, 2020 17:15
У зв'язку з новими правилами внесення кешу, чи є якийсь ліміт поповнення Універсальної через власний банкомат чи через зелений термінал? Є планка після якої беруть комісію?
Rebel
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:20
А завтра они будут говорить "ждите конца дня", а потом "ждите понедельника, никого нет дома".
Это по поводу намечаещегося развода на 800грн с каждой учётки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
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