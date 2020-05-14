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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8560856185628563
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:19

Ніякого "дострокового" закінчення не було. Гаряча лінія, офпред на паралельному ресурсі, де він є, а також змінений, у порівнянні з першою редакцією, п.5.2. Правил акцій, доводять, що виплатять усім, хто виконав умови акції.
Щодо мене, то я набив 3к десь к 21-22 кві лише, але все прийшло вчора. Тож, ніяких перших капців.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:12

Solar_simfi, тут про інше йшлося. Тим, хто виконав умови акції в перші години - нічого не виплатили. Тим, хто виконав умови акції в останні дні, - виплатили все вчора. Питання в тому, чи виплатять кешбек першим, чи треба буде мучити "гарячку".
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 17:51

  _PORT_UA написав:А про какую акцию идет речь?


Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!
з 26 березня 2020 до 24 квітня 2020
Акцію завершено! Виплата кешбеку відбудеться до 15 травня 2020 року включно.

https://promos.privatbank.ua/ua/promos/ ... ty-800-grn

P.S. мне 800гривен зачислили, на мою карту для выплат :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
SYV1984
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 19:55

Re: Приватбанк

  Solar_simfi написав:офпред на паралельному ресурсі

Де це?
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:29

  Maksi2 написав:
  Solar_simfi написав:офпред на паралельному ресурсі

Де це?

https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:15

Re: Приватбанк

У зв'язку з новими правилами внесення кешу, чи є якийсь ліміт поповнення Універсальної через власний банкомат чи через зелений термінал? Є планка після якої беруть комісію?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 19:20

А завтра они будут говорить "ждите конца дня", а потом "ждите понедельника, никого нет дома".
Это по поводу намечаещегося развода на 800грн с каждой учётки
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:03

Вчера и сегодня кому-то выплатили 800?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:12

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:А завтра они будут говорить "ждите конца дня", а потом "ждите понедельника, никого нет дома".

... потом: пишите заяву, рассмотрим в течение 30дн... потом суд, аппеляция, кассация,.. смерть врага :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 20:20

Re: Приватбанк

Треба привату замутити акцію, чи ВР закон, що умовою для передачі банка екс-власникам є, що попередньо екс-власники видають кожному клієнту ну по мульйону...
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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