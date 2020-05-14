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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8561856285638564
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:55

Re: Приватбанк

А давно Приват ввёл ограничения на пополнение Приватвклада?
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Три раза пополнил, на четвёртый отлуп.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:55

Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58

  Вкладчик1234 написав:Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?

Рано, скажут еще 15е число не кончилось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?

Рано, скажут еще 15е число не кончилось.

Пусть говорят.
С гугл-пеем тоже приходилось им делать предварительные ласки, чтоб они не забыли выплатить.

В итоге выплатили почти через месяц после срока.

Тут будет та же "пестня". До вечера будут говорить "ждите в течение дня", а потом "ждите понедельника", а с понедельника "ждите, вашим вопросом занимаются" :)

Дблы блд
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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  #<1 ... 8561856285638564
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