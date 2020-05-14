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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8562856385648565>
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:55

Re: Приватбанк

А давно Приват ввёл ограничения на пополнение Приватвклада?
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Три раза пополнил, на четвёртый отлуп.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:55

Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 10:58

  Вкладчик1234 написав:Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?

Рано, скажут еще 15е число не кончилось.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:06

  Ferlakur написав:
  Вкладчик1234 написав:Ну что, стартуем флеш-моб "Приват, поверни зароблений кешбек"?

Рано, скажут еще 15е число не кончилось.

Пусть говорят.
С гугл-пеем тоже приходилось им делать предварительные ласки, чтоб они не забыли выплатить.

В итоге выплатили почти через месяц после срока.

Тут будет та же "пестня". До вечера будут говорить "ждите в течение дня", а потом "ждите понедельника", а с понедельника "ждите, вашим вопросом занимаются" :)

Дблы блд

Все на кешбек-майдан!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:56

Re: Приватбанк

Я так понимаю что кому хотели выплатить, уже выплатили
SYV1984
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:08

Re: Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:Все на кешбек-майдан!


Як правило в будь якій акції є право організатора надане йому самому собі в будь який час всіх послати до якогось пункту умов, ну от хоча би:
3.4. Загальна сума подарункового Фонду Акції, зазначеного в п. 3.1 Правил, становить 800 000 гривень 00 коп.
3.5. Кількість подарунків Акції, що зазначені в п. 3.1 Правил, обмежено. Організатор залишає за собою право достроково завершити Акцію в разі дострокового закінчення подарунків Акції, зазначених у п. 3.1 Правил.


Я от в оф.правилах не бачу заборони на п24, а в поширених питаннях таке є. Хоча правила мали би бути на першій позиції.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:15

Re: Приватбанк

Коллеги, возврат средств на карту за билеты на концерт если карта с которой оплачивалось уже заменена возможно? Есть примеры возврата у кого-то?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:30

Re: Приватбанк

  Ой+ написав:Я от в оф.правилах не бачу заборони на п24, а в поширених питаннях таке є. Хоча правила мали би бути на першій позиції.

Перед регистацией читал и правила и "поширенні питання". Сразу собирался платить именно за комуналку (в магазинах приватом не пользуюсь). Так вот мне кажется в поширенних питаннях не было ограничений на комуналку. Иначе вообще бы не регистрировался. Жалко скриншот не сделал в марте
malser
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48

ruvex Вертають на рахунок, то що номер карти буде інший не страшно. Причому у виписці повернення тепер не побачити, зміниться сума, а десь там анулюється зняття.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:50

  malser написав:
  Ой+ написав:Я от в оф.правилах не бачу заборони на п24, а в поширених питаннях таке є. Хоча правила мали би бути на першій позиції.

Перед регистацией читал и правила и "поширенні питання". Сразу собирался платить именно за комуналку (в магазинах приватом не пользуюсь). Так вот мне кажется в поширенних питаннях не было ограничений на комуналку. Иначе вообще бы не регистрировался. Жалко скриншот не сделал в марте

На коммнуналку ограничений нет, есть ограничение на платежи в Приват24. Сначала его действительно не было вообще, а через несколько дней вписали в "поширені питання".
Ferlakur
 
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