Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:48

ruvex Вертають на рахунок, то що номер карти буде інший не страшно. Причому у виписці повернення тепер не побачити, зміниться сума, а десь там анулюється зняття.

Не так добре з грошима, як погано без них.