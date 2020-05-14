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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8562856385648565
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:58

  Ой+ написав:ruvex Вертають на рахунок, то що номер карти буде інший не страшно. Причому у виписці повернення тепер не побачити, зміниться сума, а десь там анулюється зняття.

Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Сначала его действительно не было вообще, а через несколько дней вписали в "поширені питання".


То це треба постійно почитувати як твори класиків.

  _hunter написав:Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.


Давно мав поверення в приваті за товар, який не витяг гарантію щось більше року серед інших товарів у чеку з метро, то змінилась сума, а окремого рядка не було. Що мене тоді здивувало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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