Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:58
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59
Re: Приватбанк
То це треба постійно почитувати як твори класиків.
Давно мав поверення в приваті за товар, який не витяг гарантію щось більше року серед інших товарів у чеку з метро, то змінилась сума, а окремого рядка не було. Що мене тоді здивувало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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