Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:58
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59
Re: Приватбанк
То це треба постійно почитувати як твори класиків.
Давно мав поверення в приваті за товар, який не витяг гарантію щось більше року серед інших товарів у чеку з метро, то змінилась сума, а окремого рядка не було. Що мене тоді здивувало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:29
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32
Ребята, подскажите, кто интересовался кредом 5-7-9?
можно под залог депозита? получить, например, открыть ФОП, взять кред. 5% в 1-2млн грн. Произвести, один платеж в США. И даже, оформить кота Мурзика или кореша официально.
Этого будет достаточно? 20% фиксировать, 80% в тени проводит. Все выплачивать.
Есть схемы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:37
Периодически получаю рефанды с Али -- отдельная строка есть.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:52
По одному человеку составили заявку - причём сами и предложили.
По второму - с боем составили. Но петляли как могли: то им транзакции не такие, то суммы, то что-то ещё. Пытались под выдуманными предлогами утверждать, что "условия акции не выполнены". Не удивлюсь, если сейчас отредактируют условия так, что все свинорылы пролетят.
Ну Вы понели о чём я
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:03
Re: Приватбанк
да фонд выплаты закончился потому и петляют.
даже если всем выплатить - это же сначала нужно деньги найти и по бумажкам оформить.
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