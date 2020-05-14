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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8562856385648565
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:58

  Ой+ написав:ruvex Вертають на рахунок, то що номер карти буде інший не страшно. Причому у виписці повернення тепер не побачити, зміниться сума, а десь там анулюється зняття.

Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:59

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Сначала его действительно не было вообще, а через несколько дней вписали в "поширені питання".


То це треба постійно почитувати як твори класиків.

  _hunter написав:Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.


Давно мав поверення в приваті за товар, який не витяг гарантію щось більше року серед інших товарів у чеку з метро, то змінилась сума, а окремого рядка не було. Що мене тоді здивувало.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:29

Re: Приватбанк

  Ferlakur написав:Рано, скажут еще 15е число не кончилось.

Угу, так и говорят.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:32

Ребята, подскажите, кто интересовался кредом 5-7-9?

можно под залог депозита? получить, например, открыть ФОП, взять кред. 5% в 1-2млн грн. Произвести, один платеж в США. И даже, оформить кота Мурзика или кореша официально.

Этого будет достаточно? 20% фиксировать, 80% в тени проводит. Все выплачивать.

Есть схемы?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:37

  Ой+ написав:
  Ferlakur написав:Сначала его действительно не было вообще, а через несколько дней вписали в "поширені питання".


То це треба постійно почитувати як твори класиків.

  _hunter написав:Если это именно возврат -- все побачити. Если отмена холда -- понятное дело бачити нечего.


Давно мав поверення в приваті за товар, який не витяг гарантію щось більше року серед інших товарів у чеку з метро, то змінилась сума, а окремого рядка не було. Що мене тоді здивувало.

Периодически получаю рефанды с Али -- отдельная строка есть.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:52

По одному человеку составили заявку - причём сами и предложили.
По второму - с боем составили. Но петляли как могли: то им транзакции не такие, то суммы, то что-то ещё. Пытались под выдуманными предлогами утверждать, что "условия акции не выполнены". Не удивлюсь, если сейчас отредактируют условия так, что все свинорылы пролетят.

Ну Вы понели о чём я ;)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:03

Re: Приватбанк

да фонд выплаты закончился потому и петляют.
даже если всем выплатить - это же сначала нужно деньги найти и по бумажкам оформить.
mephala
 
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