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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:40
Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні
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V2
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:53
V2 написав:
Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні
Шо кажуть?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56
Ferlakur
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.
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V2
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:00
V2 написав:
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.
У меня тоже было пополнение мобил, но на сторонних сайтах, никак не связанных с приватом. Тоже сначала пытались обмануть, что не подходит.
А вот с некстом и обычным П24 - может случиться попандос. Тут и правда "не всё так однозначно". Лучше было бы платить на сайте оператора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01
V2 написав:Ferlakur
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.
Ну тут важко сперечатись, некст це і є приват24. Хіба шо бити на то, шо в офіційних правилах такого нема, і в "поширених питаннях" не було на момент реєстрації в акції.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:02
Ferlakur
На це і б'ю!
Один здався, відключив чат
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Я поки ще маю натхнення!
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:38
V2 написав:
На це і б'ю!
Не, то так, пристрелка, артподготовка...
Реальный махач начнётся только завтра
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:22
Две жалобы зарегистрировал, посмотрим. Платил через тазик2.
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