Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:40
Re: Приватбанк
Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:53
Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56
Ferlakur
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:00
У меня тоже было пополнение мобил, но на сторонних сайтах, никак не связанных с приватом. Тоже сначала пытались обмануть, что не подходит.
А вот с некстом и обычным П24 - может случиться попандос. Тут и правда "не всё так однозначно". Лучше было бы платить на сайте оператора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:02
Ferlakur
На це і б'ю!
Один здався, відключив чат .
Я поки ще маю натхнення!
Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:38
Не, то так, пристрелка, артподготовка...
Реальный махач начнётся только завтра
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:09
по аккаунту где ходили в АТБ - выплата пришла
по аккаунту где платили за коммуналку (через портмоне), пополняли мобилку (через опсосов) - тишина...
Ау Бегемота - телеффизор и горгаза - это обычные торговые операции - причём не выходя из дома!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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