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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8563856485658566
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:40

Re: Приватбанк

Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні :)
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:53

  V2 написав:Близько 2-х годин вже намагаюсь залишити скаргу в чаті.
Сидять в глухій/тупій обороні :)

Шо кажуть?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 21:56

Ferlakur
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:00

  V2 написав:Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.

У меня тоже было пополнение мобил, но на сторонних сайтах, никак не связанных с приватом. Тоже сначала пытались обмануть, что не подходит.

А вот с некстом и обычным П24 - может случиться попандос. Тут и правда "не всё так однозначно". Лучше было бы платить на сайте оператора
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:01

  V2 написав:Ferlakur
Умови не були виконані, прирівнюють платіж в нексті до П24.

Ну тут важко сперечатись, некст це і є приват24. Хіба шо бити на то, шо в офіційних правилах такого нема, і в "поширених питаннях" не було на момент реєстрації в акції.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:02

Ferlakur
На це і б'ю!

Один здався, відключив чат :shock: .
Я поки ще маю натхнення!
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 22:38

  V2 написав:На це і б'ю!

Не, то так, пристрелка, артподготовка...
Реальный махач начнётся только завтра
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 23:22

Жалобы взяли, посмотрим. Платил через тазик2.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:09

по аккаунту где ходили в АТБ - выплата пришла
по аккаунту где платили за коммуналку (через портмоне), пополняли мобилку (через опсосов) - тишина...
Ау Бегемота - телеффизор и горгаза - это обычные торговые операции - причём не выходя из дома!
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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