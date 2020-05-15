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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8564856585668567 Додано: Суб 16 тра, 2020 08:07 stas_rst написав: колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):

- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари

- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???

- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ??? колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???

Перш за все оплачуйте будь-яким р2р сервісом і з тієї картки, де у вас є безкоштовний вихід по р2р. З вас комісії не буде ні копійки. Але Приват з отримувача візьме 0,5% від суми. В подібних випадках продавці бажають щоб комісію сплатили ви також. Особисто я стараюся таких "хитрозроблених" продавців обходити стороною. Втім буває, що ціна дійсно гарна і менша ніж у конкурентів більш ніж на 0,5%. В таких випадках я прошу продавця надати іншу картку, не КДВ, для оплати. Мотивую тим, що в мене не приват (а наприклад ПУМБ), я не знаю тарифів привату і не знаю яка буде комісія при сплаті. Тому щоб не було непорозумінь прошу надати або іншу картку, де не буде комісії, або повідомити точну суму для перерахування. Інколи таке спрацьовує. Ну а як ні - то оплачую с тією комісією, що назвав продавець, якщо йому зайшло менше ніж він сподівався - його проблема, я показую квитанцію про сплату де чітко перерахована озвучена ним сума з озвученою ним комісією.

І ще одне - коли ціна дійсно цікава - обов'язково перевірте порядність продавця (відгуки та ін.) щоб не втратити кошти Перш за все оплачуйте будь-яким р2р сервісом і з тієї картки, де у вас є безкоштовний вихід по р2р. З вас комісії не буде ні копійки. Але Приват з отримувача візьме 0,5% від суми. В подібних випадках продавці бажають щоб комісію сплатили ви також. Особисто я стараюся таких "хитрозроблених" продавців обходити стороною. Втім буває, що ціна дійсно гарна і менша ніж у конкурентів більш ніж на 0,5%. В таких випадках я прошу продавця надати іншу картку, не КДВ, для оплати. Мотивую тим, що в мене не приват (а наприклад ПУМБ), я не знаю тарифів привату і не знаю яка буде комісія при сплаті. Тому щоб не було непорозумінь прошу надати або іншу картку, де не буде комісії, або повідомити точну суму для перерахування. Інколи таке спрацьовує. Ну а як ні - то оплачую с тією комісією, що назвав продавець, якщо йому зайшло менше ніж він сподівався - його проблема, я показую квитанцію про сплату де чітко перерахована озвучена ним сума з озвученою ним комісією.І ще одне - коли ціна дійсно цікава - обов'язково перевірте порядність продавця (відгуки та ін.) щоб не втратити кошти Alien Повідомлень: 55 З нами з: 12.01.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49 Re: Приватбанк stas_rst написав: колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):

- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари

- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???

- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ??? колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???



4% бо з кредитних, якщо зі своїх то менше, 0,5% з КДВ, якщо комісія за ваш рахунок. 4% бо з кредитних, якщо зі своїх то менше, 0,5% з КДВ, якщо комісія за ваш рахунок. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3385 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 408 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 09:33 stas_rst написав: колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):

- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари

- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???

- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ??? колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???

1. Платіть зі своєї КДВ, щоб з вас не брало коміс, або з ПУМБа,Моні і т.д.

2. З КДВ отримувача приват візьме 0,5 відсотка, тож з'ясуйте у отримувача яку суму вам платити, щоб уникнути непорозумінь. 1. Платіть зі своєї КДВ, щоб з вас не брало коміс, або з ПУМБа,Моні і т.д.2. З КДВ отримувача приват візьме 0,5 відсотка, тож з'ясуйте у отримувача яку суму вам платити, щоб уникнути непорозумінь. промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2676 З нами з: 06.03.09 Подякував: 13 раз. Подякували: 314 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8564856585668567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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