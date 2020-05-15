Додано: Суб 16 тра, 2020 08:07

stas_rst написав: колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):

- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари

- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???

- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ??? колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???

Перш за все оплачуйте будь-яким р2р сервісом і з тієї картки, де у вас є безкоштовний вихід по р2р. З вас комісії не буде ні копійки. Але Приват з отримувача візьме 0,5% від суми. В подібних випадках продавці бажають щоб комісію сплатили ви також. Особисто я стараюся таких "хитрозроблених" продавців обходити стороною. Втім буває, що ціна дійсно гарна і менша ніж у конкурентів більш ніж на 0,5%. В таких випадках я прошу продавця надати іншу картку, не КДВ, для оплати. Мотивую тим, що в мене не приват (а наприклад ПУМБ), я не знаю тарифів привату і не знаю яка буде комісія при сплаті. Тому щоб не було непорозумінь прошу надати або іншу картку, де не буде комісії, або повідомити точну суму для перерахування. Інколи таке спрацьовує. Ну а як ні - то оплачую с тією комісією, що назвав продавець, якщо йому зайшло менше ніж він сподівався - його проблема, я показую квитанцію про сплату де чітко перерахована озвучена ним сума з озвученою ним комісією.І ще одне - коли ціна дійсно цікава - обов'язково перевірте порядність продавця (відгуки та ін.) щоб не втратити кошти