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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8564856585668567
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 07:24

Re: Приватбанк

колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):
- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари
- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???
- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:07

  stas_rst написав:колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):
- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари
- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???
- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???

Перш за все оплачуйте будь-яким р2р сервісом і з тієї картки, де у вас є безкоштовний вихід по р2р. З вас комісії не буде ні копійки. Але Приват з отримувача візьме 0,5% від суми. В подібних випадках продавці бажають щоб комісію сплатили ви також. Особисто я стараюся таких "хитрозроблених" продавців обходити стороною. Втім буває, що ціна дійсно гарна і менша ніж у конкурентів більш ніж на 0,5%. В таких випадках я прошу продавця надати іншу картку, не КДВ, для оплати. Мотивую тим, що в мене не приват (а наприклад ПУМБ), я не знаю тарифів привату і не знаю яка буде комісія при сплаті. Тому щоб не було непорозумінь прошу надати або іншу картку, де не буде комісії, або повідомити точну суму для перерахування. Інколи таке спрацьовує. Ну а як ні - то оплачую с тією комісією, що назвав продавець, якщо йому зайшло менше ніж він сподівався - його проблема, я показую квитанцію про сплату де чітко перерахована озвучена ним сума з озвученою ним комісією.
І ще одне - коли ціна дійсно цікава - обов'язково перевірте порядність продавця (відгуки та ін.) щоб не втратити кошти
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 08:49

Re: Приватбанк

  stas_rst написав:колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):
- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари
- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???
- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???


4% бо з кредитних, якщо зі своїх то менше, 0,5% з КДВ, якщо комісія за ваш рахунок.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 09:33

  stas_rst написав:колеги, гілка профільна, тому запитаю і прошу допомогти (ПБ давно не юзаю):
- потрібно оплатити дистанційно на картку Привата "КДВ Голд" товари
- малює дикий коміс по переводу з моєї "Універсальна" - 4% ???
- як поступити правильно з мінімальним комісом або без нього ???

1. Платіть зі своєї КДВ, щоб з вас не брало коміс, або з ПУМБа,Моні і т.д.
2. З КДВ отримувача приват візьме 0,5 відсотка, тож з'ясуйте у отримувача яку суму вам платити, щоб уникнути непорозумінь.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 10:19

кдв
продавец или сам тупой, или покупателя считает таким
и то, и др нехорошо :)
v57
 
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4 члена семьи составили заявки на невыплату кешбека
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:06

колеги, усім дякую за поради.
Продавець не тупий :), специфіка місцевого регіонального бізнесу :)
Картка у мене УНІ ПБ, кредит нуль, тому й 4% через НекстПБ видалось дуже дивним (перевірив через особистий кабінет для орієнтування).
Тумба бере з 4500 - 32 гривні коміса ??? і таких платежів на 20К
Дивний банк з дивними тарифами :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:11

  stas_rst написав:Продавець не тупий :), специфіка місцевого регіонального бізнесу :)

Это специфика не бизнеса, а конкретного хитросделанного человека.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:49

Re: Приватбанк

По акции похоже уже поняли, что проблема массовая. Консультант по телефону подтвердил, что был технический сбой при зачислении приза и просит подождать до 7 дней.
consul
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