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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8565856685678568
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:18

Re: Приватбанк

toleranza, они не будут никому звонить. через 1-2 дня после создания заявки нужно с аккаунта вашей жены зайти в чат и уточнить ситуацию по ней. тоже уточняли, когда ждать звонка, какой крайний срок итд. сказали, чтобы писали в чат.
burzuy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21

Сегодня заявку открывают без проблем. Вчера и с этим морозились.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:28

Re: Приватбанк

Складають заявку довго,все випитують,коли і де оплати,коли зареєстровані,стверджують що платежі в п24
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:42

  tarasum написав:Складають заявку довго,все випитують,коли і де оплати,коли зареєстровані,стверджують що платежі в п24

Ничего не выпытывали. Спросили когда регистрировался, и выдали номер заявки. Все чисто формально.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:16

Re: Приватбанк

Ахтунг! Я вже отримав відповідь на свою заявку. Привожу її повністю:
На жаль, умови не виконані. Так, як не здійснено 5 оплат з 25.03.2020 по 24.04.2020 на суму 3000 грн через Інтернет або POS-термінали, оплата за комунальні послуги через інший сайт не враховується.

В мене було 5 поповнень телефонів на загальну суму 3001 грн. через сайт оператора мобільної мережі. Схоже банк це трактує не як оплата послуг а як переказ юридичній особі. Мрак!
Далі ще гірше - став вимагати прийняти заявку на перегляд рішення оскільки вважаю, що правила виконав. Як наслідок отримав просто перл від підтримки Привату:
ні, це оплата на рахунок мобільного оператора. Не оплата за товари чи послуги в інтернеті.
Тобто оплата послуг мобільного оператора приватбанком не вважається оплатою послуг оскільки кошти йдуть на рахунок оператора. Але ж кошти при оплаті в інтернеті йдуть на рахунок магазину, то в чому різниця?. Спілкуюся далі...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:32

Є чіткі умови:
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки.
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua до 25 березня 2020 року включно.
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
2.1.4. Протягом Періоду Акції не здійснити жодної операції з отримання готівкових коштів через банкомат/касу ПриватБанку або банкомати/каси будь-яких інших банків.

Хто їх виконав - повинен отримати винагороду!
Все інше - відмовки та шахрайство!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:44

Быстро скриньте официальные условия акции и "поширені питання", а то чую удалят вообще страницу акции.
Ferlakur
 
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