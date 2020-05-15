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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:18
Re: Приватбанк
toleranza, они не будут никому звонить. через 1-2 дня после создания заявки нужно с аккаунта вашей жены зайти в чат и уточнить ситуацию по ней. тоже уточняли, когда ждать звонка, какой крайний срок итд. сказали, чтобы писали в чат.
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:28
Re: Приватбанк
Складають заявку довго,все випитують,коли і де оплати,коли зареєстровані,стверджують що платежі в п24
Додано: Суб 16 тра, 2020 12:42
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:16
Re: Приватбанк
Ахтунг! Я вже отримав відповідь на свою заявку. Привожу її повністю:
В мене було 5 поповнень телефонів на загальну суму 3001 грн. через сайт оператора мобільної мережі. Схоже банк це трактує не як оплата послуг а як переказ юридичній особі. Мрак!
Далі ще гірше - став вимагати прийняти заявку на перегляд рішення оскільки вважаю, що правила виконав. Як наслідок отримав просто перл від підтримки Привату:
Тобто оплата послуг мобільного оператора приватбанком не вважається оплатою послуг оскільки кошти йдуть на рахунок оператора. Але ж кошти при оплаті в інтернеті йдуть на рахунок магазину, то в чому різниця?. Спілкуюся далі...
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:32
Є чіткі умови:
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки.
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму учасника Акції за посиланням
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
2.1.4. Протягом Періоду Акції не здійснити жодної операції з отримання готівкових коштів через банкомат/касу ПриватБанку або банкомати/каси будь-яких інших банків.
Хто їх виконав - повинен отримати винагороду!
Все інше - відмовки та шахрайство!
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:44
Быстро скриньте официальные условия акции и "поширені питання", а то чую удалят вообще страницу акции.
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