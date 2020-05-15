Додано: Суб 16 тра, 2020 13:51

Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?

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