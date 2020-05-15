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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8566856785688569>
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:18

Re: Приватбанк

toleranza, они не будут никому звонить. через 1-2 дня после создания заявки нужно с аккаунта вашей жены зайти в чат и уточнить ситуацию по ней. тоже уточняли, когда ждать звонка, какой крайний срок итд. сказали, чтобы писали в чат.
burzuy
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:21

Сегодня заявку открывают без проблем. Вчера и с этим морозились.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:28

Re: Приватбанк

Складають заявку довго,все випитують,коли і де оплати,коли зареєстровані,стверджують що платежі в п24
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 12:42

  tarasum написав:Складають заявку довго,все випитують,коли і де оплати,коли зареєстровані,стверджують що платежі в п24

Ничего не выпытывали. Спросили когда регистрировался, и выдали номер заявки. Все чисто формально.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:16

Re: Приватбанк

Ахтунг! Я вже отримав відповідь на свою заявку. Привожу її повністю:
На жаль, умови не виконані. Так, як не здійснено 5 оплат з 25.03.2020 по 24.04.2020 на суму 3000 грн через Інтернет або POS-термінали, оплата за комунальні послуги через інший сайт не враховується.

В мене було 5 поповнень телефонів на загальну суму 3001 грн. через сайт оператора мобільної мережі. Схоже банк це трактує не як оплата послуг а як переказ юридичній особі. Мрак!
Далі ще гірше - став вимагати прийняти заявку на перегляд рішення оскільки вважаю, що правила виконав. Як наслідок отримав просто перл від підтримки Привату:
ні, це оплата на рахунок мобільного оператора. Не оплата за товари чи послуги в інтернеті.
Тобто оплата послуг мобільного оператора приватбанком не вважається оплатою послуг оскільки кошти йдуть на рахунок оператора. Але ж кошти при оплаті в інтернеті йдуть на рахунок магазину, то в чому різниця?. Спілкуюся далі...
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:32

Є чіткі умови:
2. Умови участі в Акції.
2.1. Для участі в Акції Потенційному учаснику Акції необхідно протягом Періоду Акції:
2.1.1. Мати відкриту/відкриті Картку/Картки або оформити Картку/Картки.
2.1.2. Заповнити реєстраційну форму учасника Акції за посиланням https://promos.privatbank.ua до 25 березня 2020 року включно.
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
2.1.4. Протягом Періоду Акції не здійснити жодної операції з отримання готівкових коштів через банкомат/касу ПриватБанку або банкомати/каси будь-яких інших банків.

Хто їх виконав - повинен отримати винагороду!
Все інше - відмовки та шахрайство!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:44

Быстро скриньте официальные условия акции и "поширені питання", а то чую удалят вообще страницу акции.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:51

Re: Приватбанк

Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:52

Re: Приватбанк

Ось ще які причини вказують оператори для відмови:
Оплата за товари чи послуги тільки враховується . Оплати за коммунальні послуги чи на рахунок мобільних компаній - ні

На питання де це написано який п. правил порушено:
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»)."

Де тут хоть слово про ОПСОСи
Купівля в інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг. Платежі , які робили , це не оплата товарів, послуг чи робіт. Оплата на рахунок, з якого можна без проблем переказати кошти назад потім.

Де це в правилах
Платіж робили не за оплату товарів або послуг.
Згідно пункту "7.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає."
Заявка не буде подана повторно.


Паралельно з чатом спілкувався телефоном з підтримкою по іншому акку - докази ті ж самі - на словах - підсумки акції підведено, переможці визначено, додаткові виплати не передбачені. На питання ви особисто визнаєте, що дії банку мають ознаки шахрайства? "Я не можу визнати таке в слухавку"

Ну і вишенька на торті - останнє повідомлення в чаті:
По рішенню банку , оплати за комунальні послуги і оплати за поповнення телефону через будь які канали не приймають участі в акції

Від себе я лише добавив:
Ви забули добавити до своєї фразу "всупереч умовам які буди свого часу опубліковані"
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:14

  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?


Если с карты на карту, то в чем смысл трёх переводов ? Итак есть полная идентификация.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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