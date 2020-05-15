Додано: Суб 16 тра, 2020 14:15

А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин