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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8566856785688569
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:15

А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:26

Re: Приватбанк

Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:27

  Вкладчик1234 написав:А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?

Не повредит.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:28

Приватбанк

  Вкладчик1234 написав:А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?

Можна звернутися до мастеркард. Списки не надали,умови змінили.
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:30

  freeze написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?


Если с карты на карту, то в чем смысл трёх переводов ? Итак есть полная идентификация.

То есть можно всю сумму сразу перевести? Получается будет полная идентификация и не будет претензий?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 14:58

  _PORT_UA написав:
  freeze написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?


Если с карты на карту, то в чем смысл трёх переводов ? Итак есть полная идентификация.

То есть можно всю сумму сразу перевести? Получается будет полная идентификация и не будет претензий?


Вы же идентифицированы для своего банка, ваш отправитель тоже идентифицирован, если у него обычная именная карта.
Для этого случая ничего не поменялось.
Если ваш отправитель будет через какой-то терминал отправлять или через кассу банка, и захочет анонимно вам скинуть, тогда надо дробить до 5000.

А придраться до всего могут, но на таких небольших суммах я пока не слышал про блокировки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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