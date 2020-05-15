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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:15
А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:26
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:27
Вкладчик1234 написав:
А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?
Не повредит.
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Ferlakur
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:28
Вкладчик1234 написав:
А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?
Можна звернутися до мастеркард. Списки не надали,умови змінили.
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tarasum
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:30
freeze написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?
Если с карты на карту, то в чем смысл трёх переводов ? Итак есть полная идентификация.
То есть можно всю сумму сразу перевести? Получается будет полная идентификация и не будет претензий?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 16 тра, 2020 14:58
_PORT_UA написав: freeze написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. Подскажите как Приват сейчас смотрит на переводы с карты на карту, не блочит операции? Мне человек должен скинуть до 15к на карту. Это получается 3 перевода. Какая вероятность, что могут заблокировать?
Если с карты на карту, то в чем смысл трёх переводов ? Итак есть полная идентификация.
То есть можно всю сумму сразу перевести? Получается будет полная идентификация и не будет претензий?
Вы же идентифицированы для своего банка, ваш отправитель тоже идентифицирован, если у него обычная именная карта.
Для этого случая ничего не поменялось.
Если ваш отправитель будет через какой-то терминал отправлять или через кассу банка, и захочет анонимно вам скинуть, тогда надо дробить до 5000.
А придраться до всего могут, но на таких небольших суммах я пока не слышал про блокировки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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