Додано: Суб 16 тра, 2020 16:47

Ну вот... Стенограмма ...Заняло 1 ч 40 мин. Переписка от имени жены.ОльгаДобрий день,!оплата комунальних послуг не бере участі в акціїЗгідно п.2.1.3 Правил акції участь бере оплата будь-яких послуг. Немає обмеження щодо комунальних послуг.2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послугНа якій підставі ви стверджуєте, що оплата комунальних послуг не бере участі в акції?Ольгахвилину, будь ласкаоплата комуналки не є порушенням умов, але в ці мінімум 3000грн вона не рахуєтьсяНа якій підставі ви це стверджуєте? Де в Правилах акції сказано, що оплата комунальних послуг не рахується ?Ольгави можете оплачувати комуналні послуги але в розрахунках вони участі не берутьЩе раз питаю, на якій підставі ви стверджуєте, що комунальні послуги не беруть участі в розрахунках? В Правилах акції такого обмеження нема.В п.2.1.3 Правил сказано, що враховується оплата БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГОльга(подает скриншот п.2.1.3 Правил : 2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).І де тут обмеження щодо комунальних послуг?Чітко написано: " будь-яких товарів, робіт чи послуг "Ольга(подает скриншот п.2.3.3. Правил: Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток... Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.)Я не здійснювала переказів у філії банку.Всі оплати комунальних послуг проходили через інтернет, а пункт 2.3.3, який ви навели, стосується переказів, здійснених у філіях банку.Крім того, всі мої проплати пройшли по виписці як оплата послуг, з відповідниит чеками POs-терміналів.Ольгана підставі умов Організатора7.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.А ви особисто уповноважені від імені Організатора приймати рішення по спірним ситуаціям ?Ви зобов'язані створити заявку по моїй проблемі, а приймати рішення по даній ситуації буде уповноважена на те особа.Тому прошу створити заявку і повідомити мені її номер.Ольгакомунальні послуги, в будь якому вигляді, умов акції не порушують, але і в розрахунках участі не приймаютьЩе раз питаю, на якій підставі ви стверджуєте, що комунальні послуги не беруть участі в розрахунках? В Правилах акції такого обмеження нема.В п.2.1.3 Правил сказано, що враховується оплата БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГПрошу створити заявку по даній проблемі і повідомити мені її номер.ОльгаНа жаль, будь-які оплати комунальних і поповнень моб.телефону не зважають інтернет-покупкою, конкретний пункт відсутній. Вам надана інформація від ОрганізатораЩо означає "конкретний пункт відсутній"?Ольгаконкретний пункт не прописаний в умовах, але комуналка не бере участь в акціїЯкщо такого пункту немає в умовах, на якій підставі ви стверджуєте, що "комуналка не бере участь в акції"?ОльгаПідключаю свого колегу для подальшого вирішення Вашого питання. Він відповість протягом декількох хвилин, після того як ознайомиться з нашою перепискою.ЮліяДобрий день,!Добрий деньЮліяУмови вказані на сайтіУ період з 26 березня до 24 квітня здійсніть щонайменше 5 оплат на загальну суму від 3 000 грн через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard®.Так, і я виконала всі умови.а саме: здійснила більше 5 транзакцій з карти Mastercard ...... в інтернеті і POS-терміналах на загальну суму 3042,67 грн, і не знімала готівку протягом періоду акції.ЮліяНа жаль, будь-які оплати комунальних і поповнень моб.телефону не є інтернет-покупкоюНа якій підставі ви стверджуєте, що "оплати комунальних і поповнень моб.телефону не є інтернет-покупкою"? Ви навели посилання на Правила акції, там немає ніяких обмежень щодо комунальних послуг.ЮліяКомунальні послуги не рахуються інтернет оплатоюНа якій підставі ви стверджуєте, що "Комунальні послуги не рахуються інтернет оплатою"? Вкажіть відповідний пункт Правил акції.ЮліяВи звернулися за уточненням до Банку, ми надали відповідь, що виплати не буде в даному випадку. Ми можемо зареєструвати запит на письмову відповідь Банку щодо цього питання.Зареєструйте і повідомте мені номер заявки.ЮліяПовідомте, будь ласка, номер картки (останні 4 цифри) з якої робили оплати.....ЮліяДякую за звернення, створена заявка .....Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про рішення Вам повідомлять відразу, як тільки будуть результати. Зазвичай це займає від 1 до 2 днів. Дякуємо за розуміння.