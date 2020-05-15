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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:15
А что если обратиться в Мастеркард? Или оно того не стоит и не даст результата?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:26
Re: Приватбанк
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:27
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:28
Приватбанк
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:30
То есть можно всю сумму сразу перевести? Получается будет полная идентификация и не будет претензий?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Суб 16 тра, 2020 14:58
Вы же идентифицированы для своего банка, ваш отправитель тоже идентифицирован, если у него обычная именная карта.
Для этого случая ничего не поменялось.
Если ваш отправитель будет через какой-то терминал отправлять или через кассу банка, и захочет анонимно вам скинуть, тогда надо дробить до 5000.
А придраться до всего могут, но на таких небольших суммах я пока не слышал про блокировки.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 16:47
Re: Приватбанк
Ну вот... Стенограмма ... Заняло 1 ч 40 мин. Переписка от имени жены.
Ольга
Добрий день,!
оплата комунальних послуг не бере участі в акції
Згідно п.2.1.3 Правил акції участь бере оплата будь-яких послуг. Немає обмеження щодо комунальних послуг.
2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг
На якій підставі ви стверджуєте, що оплата комунальних послуг не бере участі в акції?
Ольга
хвилину, будь ласка
оплата комуналки не є порушенням умов, але в ці мінімум 3000грн вона не рахується
На якій підставі ви це стверджуєте? Де в Правилах акції сказано, що оплата комунальних послуг не рахується ?
Ольга
ви можете оплачувати комуналні послуги але в розрахунках вони участі не беруть
Ще раз питаю, на якій підставі ви стверджуєте, що комунальні послуги не беруть участі в розрахунках? В Правилах акції такого обмеження нема.
В п.2.1.3 Правил сказано, що враховується оплата БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ
Ольга
(подает скриншот п.2.1.3 Правил : 2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).
І де тут обмеження щодо комунальних послуг?
Чітко написано: " будь-яких товарів, робіт чи послуг "
Ольга
(подает скриншот п.2.3.3. Правил: Не відповідають умовам Акції та не належать до операцій з використанням Карток... Перекази коштів з рахунку Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, що було здійснено у філіях банку, у т. ч. перекази для оплати податкових платежів тощо.)
Я не здійснювала переказів у філії банку.
Всі оплати комунальних послуг проходили через інтернет, а пункт 2.3.3, який ви навели, стосується переказів, здійснених у філіях банку.
Крім того, всі мої проплати пройшли по виписці як оплата послуг, з відповідниит чеками POs-терміналів.
Ольга
на підставі умов Організатора
7.1. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, які не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалюється Організатором. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.
А ви особисто уповноважені від імені Організатора приймати рішення по спірним ситуаціям ?
Ви зобов'язані створити заявку по моїй проблемі, а приймати рішення по даній ситуації буде уповноважена на те особа.
Тому прошу створити заявку і повідомити мені її номер.
Ольга
комунальні послуги, в будь якому вигляді, умов акції не порушують, але і в розрахунках участі не приймають
Ще раз питаю, на якій підставі ви стверджуєте, що комунальні послуги не беруть участі в розрахунках? В Правилах акції такого обмеження нема.
В п.2.1.3 Правил сказано, що враховується оплата БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ
Прошу створити заявку по даній проблемі і повідомити мені її номер.
Ольга
На жаль, будь-які оплати комунальних і поповнень моб.телефону не зважають інтернет-покупкою, конкретний пункт відсутній. Вам надана інформація від Організатора
Що означає "конкретний пункт відсутній"?
Ольга
конкретний пункт не прописаний в умовах, але комуналка не бере участь в акції
Якщо такого пункту немає в умовах, на якій підставі ви стверджуєте, що "комуналка не бере участь в акції"?
Ольга
Підключаю свого колегу для подальшого вирішення Вашого питання. Він відповість протягом декількох хвилин, після того як ознайомиться з нашою перепискою.
Юлія
Добрий день,!
Добрий день
Юлія
Умови вказані на сайті
У період з 26 березня до 24 квітня здійсніть щонайменше 5 оплат на загальну суму від 3 000 грн через Інтернет або POS-термінали будь-якою карткою Masterсard®.
Так, і я виконала всі умови.
а саме: здійснила більше 5 транзакцій з карти Mastercard ...... в інтернеті і POS-терміналах на загальну суму 3042,67 грн, і не знімала готівку протягом періоду акції.
Юлія
На жаль, будь-які оплати комунальних і поповнень моб.телефону не є інтернет-покупкою
На якій підставі ви стверджуєте, що "оплати комунальних і поповнень моб.телефону не є інтернет-покупкою"? Ви навели посилання на Правила акції, там немає ніяких обмежень щодо комунальних послуг.
Юлія
Комунальні послуги не рахуються інтернет оплатою
На якій підставі ви стверджуєте, що "Комунальні послуги не рахуються інтернет оплатою"? Вкажіть відповідний пункт Правил акції.
Юлія
Ви звернулися за уточненням до Банку, ми надали відповідь, що виплати не буде в даному випадку. Ми можемо зареєструвати запит на письмову відповідь Банку щодо цього питання.
Зареєструйте і повідомте мені номер заявки.
Юлія
Повідомте, будь ласка, номер картки (останні 4 цифри) з якої робили оплати
.....
Юлія
Дякую за звернення, створена заявка .....
Ваше питання вже розглядають фахівці. Ми прагнемо вирішити його в найкоротші терміни. Про рішення Вам повідомлять відразу, як тільки будуть результати. Зазвичай це займає від 1 до 2 днів. Дякуємо за розуміння.
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:04
Всё ясно. Всё как и ожидалось.
Ещё вчера кормили завтраками, а сегодня тупо решили всех кинуть.
Что будем делать ?
Всплакнём и утрёмся ? Или будем бороться ?
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:06
Re: Приватбанк
На минфине уже воюют
Надо бы еще в фейсбук им поднасрать
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:11
Re: Приватбанк
Что значит оплата коммунальных и пополнения мобильного не является оплатой в интернете? А чек POS-терминала разве не является этому подтверждением? В любом случае, это оплата услуг и товаров в интернете. Да, в вопросах уточняли насчет Приват24...что такие операции не будут учитывать, ну причем тут сторонний сервис, который продает данные услуги в интернете?
Думаю просто решили побрить большую часть....жадность!!!
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