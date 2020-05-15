Ну теперь нужно устроить АНТИакцию...все должны НЕ пользоваться картой для покупок и максимально вывести наличку через банкомат. Осталось только согласовать сроки мести.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 17:28
Ну теперь нужно устроить АНТИакцию...все должны НЕ пользоваться картой для покупок и максимально вывести наличку через банкомат. Осталось только согласовать сроки мести.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:04
Re: Приватбанк
Свинорили вирішили пересвинорилить найсвинорильніший банк та їх кількість виявилася більшою за критичне значення, щоб банк їх не помічав, як у випадку зі свинкою.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:08
Как-то участвовал в акциях по Визе, и все выплачивали. А тут Приват+Мастер=Кидалово. Случайность?
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:17
Пропоную в понеділок написати НБУ. Без "кози", без "риби". Кожен від себе та своїми словами. З вимогою вважати це зверненням громадянина відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та вимогою надання відповіді у визначені законом терміни. Мотивувати тим, що подібними шахрайськими діями банк підриває довіру до банківської системи вцілому та ін.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:22
Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.
Но на всяческие бредни
Сети есть у нас и бредни —
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!
Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это, я вам скажу, всё придумал Черчиль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС...
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:27
Если кто-то потрудится и выложит шаблон обращения в НБУ по поводу этого кидалова - присоединюсь (с членами семьи)
Требуем ввода ВА и ликвидации!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:34
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:38
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:43
Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.
А может - самый простой метод: суд ?
Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.
Есть у нас юристы ?
Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.
Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.
Очень не люблю тупые кидки.
Додано: Суб 16 тра, 2020 18:55
Подозреваю, деньги на акцию были выманены у Мастера, целиком или частично. Но, вместо пиара своей МПС, МастерКард, благодаря Привату, замазался в кидалове.
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