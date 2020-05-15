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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8567856885698570
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 17:28

  mustbe написав:Всё ясно. Всё как и ожидалось.
Ещё вчера кормили завтраками, а сегодня тупо решили всех кинуть.
Что будем делать ?
Всплакнём и утрёмся ? Или будем бороться ?

Ну теперь нужно устроить АНТИакцию...все должны НЕ пользоваться картой для покупок и максимально вывести наличку через банкомат. Осталось только согласовать сроки мести.
jurg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:04

Re: Приватбанк

Свинорили вирішили пересвинорилить найсвинорильніший банк та їх кількість виявилася більшою за критичне значення, щоб банк їх не помічав, як у випадку зі свинкою.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:08

Как-то участвовал в акциях по Визе, и все выплачивали. А тут Приват+Мастер=Кидалово. Случайность?
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:17

  mustbe написав:Всё ясно. Всё как и ожидалось.
Ещё вчера кормили завтраками, а сегодня тупо решили всех кинуть.
Что будем делать ?
Всплакнём и утрёмся ? Или будем бороться ?

Пропоную в понеділок написати НБУ. Без "кози", без "риби". Кожен від себе та своїми словами. З вимогою вважати це зверненням громадянина відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та вимогою надання відповіді у визначені законом терміни. Мотивувати тим, що подібними шахрайськими діями банк підриває довіру до банківської системи вцілому та ін.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:22

  Alien написав:
  mustbe написав:Всё ясно. Всё как и ожидалось.
Ещё вчера кормили завтраками, а сегодня тупо решили всех кинуть.
Что будем делать ?
Всплакнём и утрёмся ? Или будем бороться ?

Пропоную в понеділок написати НБУ. Без "кози", без "риби". Кожен від себе та своїми словами. З вимогою вважати це зверненням громадянина відповідно до Закону України "Про звернення громадян" та вимогою надання відповіді у визначені законом терміни. Мотивувати тим, що подібними шахрайськими діями банк підриває довіру до банківської системи вцілому та ін.


Мы не сделали скандала —
Нам вождя недоставало:
Настоящих буйных мало —
Вот и нету вожаков.
Но на всяческие бредни
Сети есть у нас и бредни —
Не испортят нам обедни
Злые происки врагов!

Это их худые черти
Мутят воду во пруду,
Это, я вам скажу, всё придумал Черчиль
В восемнадцатом году!
Мы про взрывы, про пожары
Сочиняли ноту ТАСС...
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.
Гурман
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:27

Если кто-то потрудится и выложит шаблон обращения в НБУ по поводу этого кидалова - присоединюсь (с членами семьи)

Требуем ввода ВА и ликвидации!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:34

  Вкладчик1234 написав:Если кто-то потрудится и выложит шаблон обращения в НБУ по поводу этого кидалова - присоединюсь (с членами семьи)

Требуем ввода ВА и ликвидации!


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an0nym
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:38

  wig написав:Как-то участвовал в акциях по Визе, и все выплачивали. А тут Приват+Мастер=Кидалово. Случайность?


бегемот всегда тяжело расставался с деньгами по своим акциям.
так что главное тут слово БЕГЕМОТ а не мастер.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:43

Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.
А может - самый простой метод: суд ?
Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.
Есть у нас юристы ?
Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.
Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.
Очень не люблю тупые кидки.
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 18:55

  mephala написав:
  wig написав:Как-то участвовал в акциях по Визе, и все выплачивали. А тут Приват+Мастер=Кидалово. Случайность?


бегемот всегда тяжело расставался с деньгами по своим акциям.
так что главное тут слово БЕГЕМОТ а не мастер.


Подозреваю, деньги на акцию были выманены у Мастера, целиком или частично. Но, вместо пиара своей МПС, МастерКард, благодаря Привату, замазался в кидалове.
wig
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