Додано: Суб 16 тра, 2020 18:27

Если кто-то потрудится и выложит шаблон обращения в НБУ по поводу этого кидалова - присоединюсь (с членами семьи)



Требуем ввода ВА и ликвидации!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин