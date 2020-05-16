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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:17
3 часа 12 минут доставал оператора Антона , я ему все о Фоме , он мне о Ерёме , я ему о бузине в огороде , он мне про дядю в Киеве . Когда я почувствовал что он уже готов к суициду , попросил создать новую заявку на некорректную трактовку правил и расширенный аргументированный ответ на емейл , на что он с радостью и облегчением согласился )
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Додано: Суб 16 тра, 2020 19:20
mustbe написав:
Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.
А может - самый простой метод: суд ?
Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.
Есть у нас юристы ?
Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.
Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.
Очень не люблю тупые кидки.
Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.
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Alien
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Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23
Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство.
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apostol
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Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29
apostol написав:
Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство.
Они отбивались этим ответом :
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
На что я им резонно заметил что ясно и понятно написано об операциях в приват 24 указанных в скобках , а они трактуют запрет мочиться в общественных местах , как запрет мочиться вообще .
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Додано: Суб 16 тра, 2020 19:30
Alien написав: mustbe написав:
Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.
А может - самый простой метод: суд ?
Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.
Есть у нас юристы ?
Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.
Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.
Очень не люблю тупые кидки.
Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.
Сейчас они ссылаются не на ограниченность фонда, а на то что "коммунальные не входят". Для суда, конечно, сумма маловата, но в НБУ, Мастеркард, и финансовому обдулсмену по месту регистрации МПС, написать можно.
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wig
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