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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8568856985708571 Додано: Суб 16 тра, 2020 19:17 3 часа 12 минут доставал оператора Антона , я ему все о Фоме , он мне о Ерёме , я ему о бузине в огороде , он мне про дядю в Киеве . Когда я почувствовал что он уже готов к суициду , попросил создать новую заявку на некорректную трактовку правил и расширенный аргументированный ответ на емейл , на что он с радостью и облегчением согласился ) Гурман

Повідомлень: 450 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:20 mustbe написав: Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.

А может - самый простой метод: суд ?

Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.

Есть у нас юристы ?

Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.

Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.

Очень не люблю тупые кидки. Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.А может - самый простой метод: суд ?Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.Есть у нас юристы ?Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.Очень не люблю тупые кидки.

Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається. Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається. Alien Повідомлень: 62 З нами з: 12.01.20 Подякував: 6 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23 Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство. apostol Повідомлень: 239 З нами з: 24.12.14 Подякував: 711 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29 apostol написав: Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство. Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство.

Они отбивались этим ответом :

Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?



Ні.



На что я им резонно заметил что ясно и понятно написано об операциях в приват 24 указанных в скобках , а они трактуют запрет мочиться в общественных местах , как запрет мочиться вообще . Они отбивались этим ответом :Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?Ні.На что я им резонно заметил что ясно и понятно написано об операциях в приват 24 указанных в скобках , а они трактуют запрет мочиться в общественных местах , как запрет мочиться вообще . Гурман

Повідомлень: 450 З нами з: 11.11.14 Подякував: 1 раз. Подякували: 184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 19:30 Alien написав: mustbe написав: Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.

А может - самый простой метод: суд ?

Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.

Есть у нас юристы ?

Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.

Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.

Очень не люблю тупые кидки. Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.А может - самый простой метод: суд ?Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.Есть у нас юристы ?Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.Очень не люблю тупые кидки.

Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається. Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.

Сейчас они ссылаются не на ограниченность фонда, а на то что "коммунальные не входят". Для суда, конечно, сумма маловата, но в НБУ, Мастеркард, и финансовому обдулсмену по месту регистрации МПС, написать можно. Сейчас они ссылаются не на ограниченность фонда, а на то что "коммунальные не входят". Для суда, конечно, сумма маловата, но в НБУ, Мастеркард, и финансовому обдулсмену по месту регистрации МПС, написать можно. wig

Повідомлень: 4649 З нами з: 06.01.12 Подякував: 59 раз. Подякували: 299 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 8568856985708571 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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