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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:17
3 часа 12 минут доставал оператора Антона , я ему все о Фоме , он мне о Ерёме , я ему о бузине в огороде , он мне про дядю в Киеве . Когда я почувствовал что он уже готов к суициду , попросил создать новую заявку на некорректную трактовку правил и расширенный аргументированный ответ на емейл , на что он с радостью и облегчением согласился )
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:20
Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:23
Також відморозились, сказали, що оплата комуналки і мобільних не входить у суму платежів по акції. Погоджуються, що в правилах про це немає ні слова, але нічого не виплатять... Чистої води шахрайство.
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:29
Они отбивались этим ответом :
Чи належать операції, здійснені через Приват24 (поповнення мобільного, переказ з картки на картку, оплата комунальних послуг), до інтернет-транзакцій?
Ні.
На что я им резонно заметил что ясно и понятно написано об операциях в приват 24 указанных в скобках , а они трактуют запрет мочиться в общественных местах , как запрет мочиться вообще .
Додано: Суб 16 тра, 2020 19:30
Сейчас они ссылаются не на ограниченность фонда, а на то что "коммунальные не входят". Для суда, конечно, сумма маловата, но в НБУ, Мастеркард, и финансовому обдулсмену по месту регистрации МПС, написать можно.
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:45
Re: Приватбанк
Да таже фигня была в конце прошлого года за оплату в интернете. Там ещё правила с ответами на частые вопросы не совпадали.
Несколько дней бился с поддержкой. Заявка - такие-же отписки как и в этот раз. Опять с боем заявка. В итоге выплатили, но в этот раз решил понаблюдать со стороны. )
Додано: Суб 16 тра, 2020 20:59
Просьба: если кто-куда пишет - копируйте сюда.
Многим пригодится.
Вроде нашёл юриста, хочу на след.неделе зайти в суд.
Но кляузы в НБУ, Мастер, ОЗПП - никто не отменял ! Да, не помогут. Но - поднасрут
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:02
А мне брехали так:
При оплаті за комунальні послуги, як і оплата за мобільний зв'язок , не буде приймати участь в акції. Товар , послуга чи робота не була куплена.
Методички у них разные, чтоли ?
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:04
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:15
Не, проблема не в Мастере, а именно в Привате.
Никогда бегемот не играл честно, если и платил - то с таким чувством, будто последнюю рубашку отдаёт, со слезами на глазах.
А в этот раз - решил особо не напрягаться: просто кинуть.
Я думал, что кинут всех.
Но он кинул только свыней. Считаю это вызовом, челленджем
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