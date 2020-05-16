Дело, конечно, в Привате, но, видать, Виза следит за действиями не слишком чистоплотных контрагентов строже.
При чем свини? Кинули тех, кто в условиях карантина нашел возможность заплатить за коммуналку, хотя правительство разрешило не платить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:18
Дело, конечно, в Привате, но, видать, Виза следит за действиями не слишком чистоплотных контрагентов строже.
При чем свини? Кинули тех, кто в условиях карантина нашел возможность заплатить за коммуналку, хотя правительство разрешило не платить.
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:30
Re: Приватбанк
"Відповідь надано коректно за заявкою
на жаль, по акції не буде виплати"
У меня таких ответов с прошлой акции целый чат.)
То что говорит оператор не имеете вообще никакого значения. Главное заставить его оформить заявку.
Имхо если не всем то самым настырным тут то же выплатят.
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:33
Re: Приватбанк
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:47
Да, именно так.
Общался сегодня с таким.
Я: Вы - не Организатор, не юрист, не экономист. Просто создайте заявку.
Он: Нет, заявка не корректна, не буду.
Плюнул, параллельно позвонил на 3700. За 5 минут оформил заявку про кидалово, а заодно - жалобу на оператора, который отказался оформить заявку по обращению клиента.
Они там совсем ухи объелись, чувствуют безнаказанность, что хотят - то и творят.
Особенно понравилось:
Я: Представьтесь, пожалуйста.
Микола: Звати Микола, оператор Чат Онлайн ПриватБанку.
Еле выбил его табельный номер )
Додано: Суб 16 тра, 2020 21:52
Re: Приватбанк
Если оператор сильно уж упорный, то прошу его составить на самого себя жалобу.
Ему трудно в этом случае отказаться.)
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:07
Но ничто не мешает назвать несколько цифр с потолка, самому при этом ехидно усмехаясь.
Там студенты сидят, которые пришли в приват срубить чуток баков.
Им глубоко наcpать и на приват, и на его клиентов. Через пару месяцев уедут на клубнику, с чистой совестью
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