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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8569857085718572
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:18

  mustbe написав:Не, проблема не в Мастере, а именно в Привате.

Дело, конечно, в Привате, но, видать, Виза следит за действиями не слишком чистоплотных контрагентов строже.

  mustbe написав:Я думал, что кинут всех.
Но он кинул только свыней. Считаю это вызовом, челленджем

При чем свини? Кинули тех, кто в условиях карантина нашел возможность заплатить за коммуналку, хотя правительство разрешило не платить.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:30

Re: Приватбанк

wig написав:Так в том то и дело, что по Визе Приват выплатил. А по акции с Mastercard оператор 10 раз повторил, что никому больше ни копейки не выплатят, и пересмотр невозможен.


"Відповідь надано коректно за заявкою
на жаль, по акції не буде виплати"
У меня таких ответов с прошлой акции целый чат.)
То что говорит оператор не имеете вообще никакого значения. Главное заставить его оформить заявку.
Имхо если не всем то самым настырным тут то же выплатят.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:33

Re: Приватбанк

  Aps написав:Главное заставить его оформить заявку.

По первой ответили бред про коммуналку, повторную, даже, не оформляют. Ладно, попробую завтра еще 3-х операторов, и в понедельник еще пять.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:47

  Aps написав: То что говорит оператор не имеете вообще никакого значения.
Главное заставить его оформить заявку.

Да, именно так.
Общался сегодня с таким.
Я: Вы - не Организатор, не юрист, не экономист. Просто создайте заявку.
Он: Нет, заявка не корректна, не буду.

Плюнул, параллельно позвонил на 3700. За 5 минут оформил заявку про кидалово, а заодно - жалобу на оператора, который отказался оформить заявку по обращению клиента.

Они там совсем ухи объелись, чувствуют безнаказанность, что хотят - то и творят.

Особенно понравилось:
Я: Представьтесь, пожалуйста.
Микола: Звати Микола, оператор Чат Онлайн ПриватБанку.

Еле выбил его табельный номер )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 21:52

Re: Приватбанк

mustbe написав:
  Aps написав: То что говорит оператор не имеете вообще никакого значения.
Главное заставить его оформить заявку.

Да, именно так.
Общался сегодня с таким.
Я: Вы - не Организатор, не юрист, не экономист. Просто создайте заявку.
Он: Нет, заявка не корректна, не буду.

Плюнул, параллельно позвонил на 3700. За 5 минут оформил заявку про кидалово, а заодно - жалобу на оператора, который отказался оформить заявку по обращению клиента.

Они там совсем ухи объелись, чувствуют безнаказанность, что хотят - то и творят.

Особенно понравилось:
Я: Представьтесь, пожалуйста.
Микола: Звати Микола, оператор Чат Онлайн ПриватБанку.

Еле выбил его табельный номер )
Если оператор сильно уж упорный, то прошу его составить на самого себя жалобу.
Ему трудно в этом случае отказаться.)
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 22:07

  Aps написав:Если оператор сильно уж упорный, то прошу его составить на самого себя жалобу.
Ему трудно в этом случае отказаться.)

Но ничто не мешает назвать несколько цифр с потолка, самому при этом ехидно усмехаясь.
Там студенты сидят, которые пришли в приват срубить чуток баков.
Им глубоко наcpать и на приват, и на его клиентов. Через пару месяцев уедут на клубнику, с чистой совестью
mustbe
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