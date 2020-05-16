Додано: Суб 16 тра, 2020 22:54

заявки ТУПО не принимают

Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)

На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"

кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.

и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки



З.Ы.

такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь

Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать

... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки