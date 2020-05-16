uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
З.Ы. такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил.
uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
она всегда такая была в плане выплат по акциям
та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк. Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись.
uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем.