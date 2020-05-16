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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8570857185728573
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:10

  uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают
Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)
На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"
кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.
и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки

З.Ы.
такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь
Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать
... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки

не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:16

  Козак-характерник написав:
  uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки

Не лише одна банка, а вся банківська система...Давно все виніс. Кролик розпочав руйнування і процес пішов...

БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:21

  ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.

Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:22

  uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки


она всегда такая была в плане выплат по акциям
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:33

  mephala написав:
  uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки


она всегда такая была в плане выплат по акциям


та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк.
Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:51

  uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают
Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)
На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"
кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.
и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки

Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 23:58

  Alien написав:
  mustbe написав:Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.
А может - самый простой метод: суд ?
Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.
Есть у нас юристы ?
Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.
Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.
Очень не люблю тупые кидки.

Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.

В ідеалі на кожен косяк кожного банку треба писати в НБУ. Там їх дуже добре дрючать за скарги. Та деколи, приймають рішення на користь клієнта. А це якраз те що доктор прописав. 8)
Наприклад я так закрив левий кредит в одній банці. Хоча банк морозився і не збирався його закривати, але після звернення в НБУ - закрили моментально. Я б навіть сказав за 1 секунду. :lol:
Це таке новшество 2020 року, раніше НБУ сам нас не вважав за людей. Добре що хоть щось міняється на краще )))
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