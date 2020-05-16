uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
З.Ы. такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил.
uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
она всегда такая была в плане выплат по акциям
та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк. Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись.
uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем.
mustbe написав:Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов. А может - самый простой метод: суд ? Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера. Есть у нас юристы ? Готов оплатить расходы, даже себе в убыток. Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов. Очень не люблю тупые кидки.
Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.
В ідеалі на кожен косяк кожного банку треба писати в НБУ. Там їх дуже добре дрючать за скарги. Та деколи, приймають рішення на користь клієнта. А це якраз те що доктор прописав. Наприклад я так закрив левий кредит в одній банці. Хоча банк морозився і не збирався його закривати, але після звернення в НБУ - закрили моментально. Я б навіть сказав за 1 секунду. Це таке новшество 2020 року, раніше НБУ сам нас не вважав за людей. Добре що хоть щось міняється на краще )))