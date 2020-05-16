uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
З.Ы. такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил.
uaprofi написав:... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки
она всегда такая была в плане выплат по акциям
та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк. Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись.
uaprofi написав:заявки ТУПО не принимают Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг) На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем" кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да. и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки
Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем.
mustbe написав:Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов. А может - самый простой метод: суд ? Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера. Есть у нас юристы ? Готов оплатить расходы, даже себе в убыток. Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов. Очень не люблю тупые кидки.
Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.
В ідеалі на кожен косяк кожного банку треба писати в НБУ. Там їх дуже добре дрючать за скарги. Та деколи, приймають рішення на користь клієнта. А це якраз те що доктор прописав. Наприклад я так закрив левий кредит в одній банці. Хоча банк морозився і не збирався його закривати, але після звернення в НБУ - закрили моментально. Я б навіть сказав за 1 секунду. Це таке новшество 2020 року, раніше НБУ сам нас не вважав за людей. Добре що хоть щось міняється на краще )))
Ну что, господа свинорылы? Забыли, как сказал Александр Абдулов в его великом фильме "Гений" (в старой версии - "Гений аферы"): "Я с государством в азартные игры не играю. У него все карты крапленые..."
А тут: решили все дружно, что все просто... коммуналкой и пополнением мобилок набить 3000 - и "всем все платится"? А не тут-то было... Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.
А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.
Искатель написав:Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал. А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.
Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав. Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.
Искатель написав:Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал. А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.
Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав. Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.
Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать. У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все. Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.