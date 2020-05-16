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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 8571857285738574> Додано: Суб 16 тра, 2020 23:10 uaprofi написав: заявки ТУПО не принимают

Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)

На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"

кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.

и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки



З.Ы.

такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушь

Это примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать

... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки заявкине принимаютОплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилкиЗ.Ы.такого в привате не помню - чтобы не брали заявки, около двух часов в чате несколько операторов - несут откровенную чушьЭто примерно тоже что сказать - покупки в Ашане или АТБ мы решили в это раз не защипывать... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки

не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил. не могут, что ли, всем сказать 800К выплатили - на вас не хватило... и все согласно правил. ol_zy

Повідомлень: 5932 З нами з: 20.01.15 Подякував: 376 раз. Подякували: 613 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:16 Козак-характерник написав: uaprofi написав: ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки

Не лише одна банка, а вся банківська система...Давно все виніс. Кролик розпочав руйнування і процес пішов... Не лише одна банка, а вся банківська система...Давно все виніс. Кролик розпочав руйнування і процес пішов...

БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах. БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах. Black Jack - White Business

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Повідомлень: 9594 З нами з: 03.11.08 Подякував: 711 раз. Подякували: 2067 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:21 ruvex написав: БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах. БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.

Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком. Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком. Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою. Козак-характерник 2

Повідомлень: 28523 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1933 раз. Подякували: 2113 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:22 uaprofi написав: ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки



она всегда такая была в плане выплат по акциям она всегда такая была в плане выплат по акциям mephala Повідомлень: 6856 З нами з: 07.04.14 Подякував: 166 раз. Подякували: 767 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:33 mephala написав: uaprofi написав: ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки ... банка всё больше скатываются - к уровню говнобанки



она всегда такая была в плане выплат по акциям она всегда такая была в плане выплат по акциям



та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк.

Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись. та всё так - только я не помню чтобы при аргументированной ссылке на их же правила не брали заявку. Заявку тупо не создают. Хоть бери и пиши письменный запрос в банк.Проблема в том что не выплата на аккаунтах родственников, а они не хотят писать письма (типа "ругаться" с банком) хотя от них нужна фактически только подпись. ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) uaprofi

Повідомлень: 3912 З нами з: 21.04.11 Подякував: 556 раз. Подякували: 378 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:51 uaprofi написав: заявки ТУПО не принимают

Оплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)

На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"

кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.

и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки заявкине принимаютОплату коммуналки через ПОРТМОНЕ не считают - торговой транзакцией (это типа перевод средств поставщику услуг)На вопрос где это в правилах - всё идёт по кругу "комуналку в портмоне не засчитываем"кстати на вопрос защитыли ли оплаты коммуналки через ТАС2Ю или изи - дают ответ - что да.и там и там мсс 4900 - походу кинули клиентов портмоне и тех кто пополнял мобилки

Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем. Мне не выплатили по ТАСику. Но заявки 2 приняли в чате вчера без проблем. demichh Повідомлень: 2379 З нами з: 09.12.10 Подякував: 123 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 16 тра, 2020 23:58 Alien написав: mustbe написав: Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.

А может - самый простой метод: суд ?

Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.

Есть у нас юристы ?

Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.

Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.

Очень не люблю тупые кидки. Думается мне, что и НБУ и мастеру глубоко начхать - выполнил бегемот условия акции или тупо кинул лохов.А может - самый простой метод: суд ?Суд не сможет отмахнуться от заявления, в отличие от нбу и мастера.Есть у нас юристы ?Готов оплатить расходы, даже себе в убыток.Тут важны не те нещасные 800грн, а принцип. Хочется наказать урoдов.Очень не люблю тупые кидки.

Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається. Я не юрист, але оцінюю ймовірність того що суд просто прийме до розгляду по суті таку заяву як дуже низьку. Це акція типу "goodwill" - до того ж в умовах прописано "остаточність рішення банку по спірним питанням". І заувжте що є ще пункт про призовий фонд і умова, що виплати здісйнюються до його використання. Так представник банку на мінфіні обіцяв, що виплати отримають усі, але для суду його обіцянки нічого не значитимуть, а банк зможе оперувати фактом, що фонду буцім то просто не вистачило на усіх. Тому суд - марна трата часу, коштів та сил. Лист НБУ написати планую з огляду на те, що відповідь надати по Закону будуть вимушені, а значить хвоста "бегемоту" таки мають хоч трохи прищемити. Втім на виплату особливих сподівань не плекаю. Просто з принципу не хочу полишати це просто так. Після написання листа - свій зразок залишу тут - хто схоче - нехай долучається.

В ідеалі на кожен косяк кожного банку треба писати в НБУ. Там їх дуже добре дрючать за скарги. Та деколи, приймають рішення на користь клієнта. А це якраз те що доктор прописав.

Наприклад я так закрив левий кредит в одній банці. Хоча банк морозився і не збирався його закривати, але після звернення в НБУ - закрили моментально. Я б навіть сказав за 1 секунду.

Це таке новшество 2020 року, раніше НБУ сам нас не вважав за людей. Добре що хоть щось міняється на краще ))) В ідеалі на кожен косяк кожного банку треба писати в НБУ. Там їх дуже добре дрючать за скарги. Та деколи, приймають рішення на користь клієнта. А це якраз те що доктор прописав.Наприклад я так закрив левий кредит в одній банці. Хоча банк морозився і не збирався його закривати, але після звернення в НБУ - закрили моментально. Я б навіть сказав за 1 секунду.Це таке новшество 2020 року, раніше НБУ сам нас не вважав за людей. Добре що хоть щось міняється на краще ))) Maksi2 Повідомлень: 629 З нами з: 18.06.19 Подякував: 177 раз. Подякували: 39 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 07:18 Ну что, господа свинорылы? Забыли, как сказал Александр Абдулов в его великом фильме "Гений" (в старой версии - "Гений аферы"): "Я с государством в азартные игры не играю. У него все карты крапленые..."



А тут: решили все дружно, что все просто... коммуналкой и пополнением мобилок набить 3000 - и "всем все платится"? А не тут-то было...

Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.



А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед.

Бывает. Искатель Повідомлень: 3670 З нами з: 22.02.16 Подякував: 542 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 07:50 Re: Приватбанк Искатель написав: Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.

А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед.

Бывает. Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед.Бывает.



Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.

Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки. Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3388 З нами з: 19.04.12 Подякував: 45 раз. Подякували: 409 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 тра, 2020 07:54 Ой+ написав: Искатель написав: Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.

А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед.

Бывает. Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед.Бывает.



Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.

Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки. Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.

Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.

У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.

Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики. Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики. Искатель Повідомлень: 3670 З нами з: 22.02.16 Подякував: 542 раз. Подякували: 1969 раз. Профіль 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 8571857285738574> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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