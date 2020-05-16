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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:04
Искатель написав:
Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
Треба було ділити на "3.1. Подарунком Акції є перерахування грошових коштів у розмірі 800,00 грн (вісімсот гривень 00 коп.) (або 993,79 грн – сума з урахуванням ПДФО)" - 800 учасників.
Я також по цьому пункту сумнівався, але повівся. Хоча краще було ці 3000 грн. пустити з гарантованим кешбеком хоча б з 50 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 08:20
Искатель написав:
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Интересно, что банк пока ни разу не воспользовался этой отмазкой. Пока слышим только жалкий лепет "коммуналка не считается".
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Ferlakur
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Додано: Нед 17 тра, 2020 08:24
Искатель написав:
Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
3 года назад ко мне дочка пристала давай выиграем айпад у привата , я уверял что точно не обломится , хоть там и не столько везение сколько интеллектуальный квест , но шанс выиграть единственный айпад при более 60 000 зарегенных был мизерный , но нет таки обломилось))
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:09
бунт диванных олигархов
жестокий и беспощадный
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:03
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11
Aps написав:
Ну а заявку если с жалобой не создаст то в чате её будет не видно и это вообще сразу станет понятно.
А де ви у чаті бачите заявки? Зазвичай вони самі пишуть номер того, що вони настворювали. У старому П24 їх часом можна побачити, але не завжди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:19
Обе моих вчерашних заявки видны в П24.
Хотя - это до фени, конечно.
Нет смысла просить у вора чтобы он вернул украденное
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