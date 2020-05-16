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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 08:04
Искатель написав:
Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
Треба було ділити на "3.1. Подарунком Акції є перерахування грошових коштів у розмірі 800,00 грн (вісімсот гривень 00 коп.) (або 993,79 грн – сума з урахуванням ПДФО)" - 800 учасників.
Я також по цьому пункту сумнівався, але повівся. Хоча краще було ці 3000 грн. пустити з гарантованим кешбеком хоча б з 50 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 08:20
Искатель написав:
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Интересно, что банк пока ни разу не воспользовался этой отмазкой. Пока слышим только жалкий лепет "коммуналка не считается".
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Ferlakur
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Додано: Нед 17 тра, 2020 08:24
Искатель написав:
Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
3 года назад ко мне дочка пристала давай выиграем айпад у привата , я уверял что точно не обломится , хоть там и не столько везение сколько интеллектуальный квест , но шанс выиграть единственный айпад при более 60 000 зарегенных был мизерный , но нет таки обломилось))
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Додано: Нед 17 тра, 2020 09:09
бунт диванных олигархов
жестокий и беспощадный
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:03
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:11
Aps написав:
Ну а заявку если с жалобой не создаст то в чате её будет не видно и это вообще сразу станет понятно.
А де ви у чаті бачите заявки? Зазвичай вони самі пишуть номер того, що вони настворювали. У старому П24 їх часом можна побачити, але не завжди.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:19
Обе моих вчерашних заявки видны в П24.
Хотя - это до фени, конечно.
Нет смысла просить у вора чтобы он вернул украденное
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mustbe
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:44
Ferlakur написав: Искатель написав:
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Интересно, что банк пока ни разу не воспользовался этой отмазкой. Пока слышим только жалкий лепет "коммуналка не считается".
Думаю этот неубиенный аргумент они вставят в письменные ответы на письменные запросы
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Додано: Нед 17 тра, 2020 10:53
Нормальна акція, нарешті все в Привата спрацювало нормально щодо виплат. Сподіваюсь не остання акція такого типу від Мастера.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:02
mustbe написав:
Обе моих вчерашних заявки видны в П24.
Хотя - это до фени, конечно.
Нет смысла просить у вора чтобы он вернул украденное
Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції. На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов
... делайте хоть что-нибудь!
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