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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 11:06
clientage написав:
Ну бегемот каждого развел на 30..100грн
От десь так само оцінюю. Склалося враження, що правила писала одна людина. відповіді на поширені питання друга, а потім ще і переписала, ну а рішення прийняла про виплату третя.
Solar_simfi написав:
Нормальна акція, нарешті все в Привата спрацювало нормально щодо виплат. Сподіваюсь не остання акція такого типу від Мастера.
Точка зору визначається отриманням чи не отриманням винагороди.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:12
klug написав: Aps написав:
Ну а заявку если с жалобой не создаст то в чате её будет не видно и это вообще сразу станет понятно.
А де ви у чаті бачите заявки? Зазвичай вони самі пишуть номер того, що вони настворювали. У старому П24 їх часом можна побачити, але не завжди.
В прошлом году при входе в чат из приложения то ли в популярных вопросах то ли сразу был пункт просмотр заявок. Сейчас может что и улучшили.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:14
clientage написав:
Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції. На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:18
Ой+ написав:
Склалося враження, що правила писала одна людина. відповіді на поширені питання друга, а потім ще і переписала, ну а рішення прийняла про виплату третя.
А куда Мастеру писать? Хай тож часть тела повыше плечей напрягут -- поймут с каким шарлатаном связались
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:25
clientage Будете писати, заодно про "більше" запитайте, щоб два рази не напужуватись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:26
Може "пришвидкувач" НБУ бомбить жалобами на недобросовестную конкуренцию и обман клиентов?
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:27
Ой+ написав:clientage
Будете писати, заодно про "більше" запитайте, щоб два рази не напужуватись.
Не не, так не делается! Одно из главных правил профессионального кляузника — по каждой проблеме отдельная бумага!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:38
Ferlakur написав:
Ой+ написав:clientage
Будете писати, заодно про "більше" запитайте, щоб два рази не напужуватись.
Не не, так не делается! Одно из главных правил профессионального кляузника — по каждой проблеме отдельная бумага!
совершенно верно
Тем более, шо Більше -- эт хомут самого Мастера, он тоже большой спец по шарлатанству
Ferlakur написав:
Може "пришвидкувач" НБУ бомбить жалобами на недобросовестную конкуренцию и обман клиентов?
Обязательно
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:39
clientage написав: Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції.
Кто на ком стоял? (с) Явно писал студент. Надо подавать новую заявку на неправомерное рассмотрение предыдущей заявки и требовать передачи на более высокий уровень опрацювання.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 11:56
Ferlakur написав:
clientage написав: Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції.
Кто на ком стоял? (с) Явно писал студент. Надо подавать новую заявку на неправомерное рассмотрение предыдущей заявки и требовать передачи на более высокий уровень опрацювання.
А вот интерестно студентам платят какойто % от невыплаченых КБ?
А потом наказываю как-то за допущенные пробои в обороне от настырных клиентов?
Пограться шоли с ними в кошки-мышки в эпистолярном жанре на карантине
Востаннє редагувалось clientage
в Нед 17 тра, 2020 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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