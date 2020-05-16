Не, это фигня. Стандартная отмазка кала, не имеющая никакой ценности.
Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение, в которой будет примерно следующее:
Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.
Если вы по какой-либо причине считаете, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.
Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества и злонамеренного сокрытия информации с вашей стороны в вышестоящих инстанциях.
Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.
Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".