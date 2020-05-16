RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8574857585768577>
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 11:57

  clientage написав:
Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції. На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов

Не, это фигня. Стандартная отмазка кала, не имеющая никакой ценности.

Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение, в которой будет примерно следующее:
Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.
Если вы по какой-либо причине считаете, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.
Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества и злонамеренного сокрытия информации с вашей стороны в вышестоящих инстанциях.

Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.
Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:01

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение

Будут отвечать 30дн, и ответ будет как у меня в чате :mrgreen:
Думаю пора уже писать в НБУ и Мастер
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31353
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2491 раз.
Подякували: 3653 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:10

НБУ и Мастер - самособой.
Но получить официальный ответ от бегемота надо обязательно.
Не пару предложений в чате от студента, а официальный бумажный документ от банка, с подписью и печатью.
Да, это затянется на несколько месяцев. Ничего, будет чем летом заняться )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:14

  mustbe написав:НБУ и Мастер - самособой.
Но получить официальный ответ от бегемота надо обязательно.
Не пару предложений в чате от студента, а официальный бумажный документ от банка, с подписью и печатью.
Да, это затянется на несколько месяцев. Ничего, будет чем летом заняться )

Ну вы слишком серьёзно настроены
В кляузах главное самому не напрягаться, хай пляшет ответчик. А так вы нервами сами изведетесь :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31353
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2491 раз.
Подякували: 3653 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:16

  mustbe написав:
  clientage написав:
Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції. На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов

Не, это фигня. Стандартная отмазка кала, не имеющая никакой ценности.

Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение, в которой будет примерно следующее:
Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.
Если вы по какой-либо причине считаете, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.
Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества и злонамеренного сокрытия информации с вашей стороны в вышестоящих инстанциях.

Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.
Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".

А я думал я один такой, задрачиваю эпистолярным жанром конторы, требуя свое. Теперь смотрю я не один такой :mrgreen: зер гут
Maksi2
 
Повідомлень: 630
З нами з: 18.06.19
Подякував: 177 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:17

  clientage написав:Ну вы слишком серьёзно настроены
В кляузах главное самому не напрягаться, хай пляшет ответчик. А так вы нервами сами изведетесь :)

Для кляузника написание кляуз - не напряг, а сплошное удовольствие )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:30

А как тебе такое, Илон Маск? :mrgreen:

http://piccy.info/view3/13809225/7fc32a52de9e2ffcedc09accd2a2bfdb/1200/http://i.piccy.info/a3c/2020-05-17-09-27/i9-13809225/262x800-r
Ferlakur
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 12:57

В том то и проблема: Оказывается - так можно !
Можно просто кинуть.
Вангую, что в ближайшем будущем многие банки переймут этот бесценный опыт и будут просто кидать по акциям, без объяснения причин
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3985
З нами з: 27.12.17
Подякував: 91 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:01

  mustbe написав:В том то и проблема: Оказывается - так можно !
Можно просто кинуть.
Вангую, что в ближайшем будущем многие банки переймут этот бесценный опыт и будут просто кидать по акциям, без объяснения причин

Надо отразить это в кляузе НБУ, как опасный прецедент, подрывающий доверие к банковской системе в и без того не простые времена.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3380
З нами з: 14.10.08
Подякував: 201 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:06

подрывает от слова взрыв или от слова рыть? :)
v57
 
Повідомлень: 2592
З нами з: 14.03.10
Подякував: 93 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8574857585768577>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.