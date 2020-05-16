Додано: Нед 17 тра, 2020 11:57

clientage написав: Успішно перевірена інформація по Вашим зверненням. Виплата кешбек не проведено так як вони не відповідають умовам акції. На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов

Не, это фигня. Стандартная отмазка кала, не имеющая никакой ценности.Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение, в которой будет примерно следующее:Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.Если вы по какой-либо причине считаете, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества и злонамеренного сокрытия информации с вашей стороны в вышестоящих инстанциях.Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".