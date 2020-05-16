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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8574857585768577
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:24

еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:32

  v57 написав:подрывает от слова взрыв или от слова рыть? :)

адназначна -- рыть
и не завидуйте :) бегемот ещё тааа свынюююка :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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