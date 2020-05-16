еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:24
еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:32
адназначна -- рыть
и не завидуйте бегемот ещё тааа свынюююка
... делайте хоть что-нибудь!
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