|
|
|
Приватбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:24
еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3914
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:32
v57 написав:
подрывает от слова взрыв или от слова рыть?
адназначна -- рыть
и не завидуйте
бегемот ещё тааа свынюююка
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31355
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2491 раз.
- Подякували: 3653 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:36
Искатель написав: Ой+ написав: Искатель написав:
Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.
А тут, смотрю, прям семейные подряды создали
. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.
Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.
Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.
Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов
и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.
Если бы победить - они растоптать и уничтожить теперь хотят ...
-
Ser Fil
-
-
- Повідомлень: 1193
- З нами з: 11.03.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 тра, 2020 14:58
Искатель написав:
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.
Тут тоже не все так просто, так как в рекламе акции кэшбек указан, как гарантированный. Напишут про недостачу фонда - будут обвинения в недобросовестной рекламе.
-
wig
-
-
- Повідомлень: 4653
- З нами з: 06.01.12
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 299 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|