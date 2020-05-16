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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8574857585768577
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:24

еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 13:32

  v57 написав:подрывает от слова взрыв или от слова рыть? :)

адназначна -- рыть
и не завидуйте :) бегемот ещё тааа свынюююка :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:36

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  Искатель написав:
  Ой+ написав:
  Искатель написав:Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.
А тут, смотрю, прям семейные подряды создали. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.

Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.
Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.

Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.

Если бы победить - они растоптать и уничтожить теперь хотят ... :mrgreen:
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 14:58

  Искатель написав:У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.

Тут тоже не все так просто, так как в рекламе акции кэшбек указан, как гарантированный. Напишут про недостачу фонда - будут обвинения в недобросовестной рекламе.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 15:12

Re: Приватбанк

  wig написав:будут обвинения в недобросовестной рекламе.

это и щас мона уже указывать, т.к. ничо про Телеком-услуги в правилах не было :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 16:08

Re: Приватбанк

  mustbe написав:Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение...
Одна из сложностей -- менеджер в отделении не знает как зафиксировать это обращение. Падают на мороз и всё. Раньше я передавал заявление через секретаря главного отделения в своём городе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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