Заявление



Мне не было выплачено вознаграждение по акции «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!», хотя все условия этой акции мной были выполнены.

Для решения этого вопроса мной была подана заявка, по которой был получен негативный ответ с абсолютно размытой и неконкретной формулировкой: «На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов».

Считаю, что такой ответ, без указания конкретных причин - это банальное неуважение по отношению к клиенту. Попросту говоря – отписка.

В официальных условиях акции дословно написано следующее:

«2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо».

Никаких ограничений на телеком-услуги в условиях нет.

Если они действительно не принимают участие в акции – то налицо факт сокрытия информации и недобросовестной рекламы.

Вознаграждение должно быть выплачено хотя бы в качестве сорри-бонуса.



Поэтому – прошу рассмотреть мою заявку повторно.



Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.

Если банк по какой-либо причине считает, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.

Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества, недобросовестной рекламы и злонамеренного сокрытия информации со стороны банка в вышестоящих инстанциях.



Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.

Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".

Особенно данный факт обмана должен заинтересовать НБУ, так как банк такими акциями с непрозрачными условиями подрывает и так шаткое доверие ко всей банковской системе Украины, что как никогда недопустимо в столь непростое время.

Официальный ответ банка прошу предоставить по моему адресу или через отделение, которые указаны в разделе «Персональная информация».



Далее следует моя персональная информация:

ФИО:

ИНН:

Телефон:

Заявка, созданная в Приват24:

Карта, по которой были выполнены условия акции:

Адрес:

Отделение Приват-банка:



18.05.2020 ______________ /_____________ /

