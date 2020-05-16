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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 тра, 2020 13:24
еслибы такой кидок произошёл в любом другом банкке - можно было бы просто не пользоваться его услугами.
а тут нужно стараться хотябы всё свести к минимуму
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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Додано: Нед 17 тра, 2020 13:32
v57 написав:
подрывает от слова взрыв или от слова рыть?
адназначна -- рыть
и не завидуйте
бегемот ещё тааа свынюююка
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:36
Искатель написав: Ой+ написав: Искатель написав:
Ждал подвоха от Привата, хоть и зарегился, но карту с полки не доставал.
А тут, смотрю, прям семейные подряды создали
. Коммуналь на полгода вперед заплатили, телефоны - на год вперед. Бывает.
Я також зареєструвався, але в ті самі терміни альфа давала 10% за продукти, потім ще одна в них була замануха, та і по іншим карткам можна було мати гарантовані декілька % кешбеку за то чи інше. Так що в останні дні тільки витяг приватівську без особливих сподівань на щедру винагороду, хоча +3000 наклацав.
Рекомендую всім берегти нерви, бо вони дорожчі ніж неотримані кешбеки.
Мне было интересно ровно до того момента, как прочитал, что "призовой фонд 800 000". Разделив 800 000 на 800, я понял, что мне точно не обломится, и даже не стал пробовать.
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов
и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.
Если бы победить - они растоптать и уничтожить теперь хотят ...
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Додано: Нед 17 тра, 2020 14:58
Искатель написав:
У банка есть чудесная отмазка: "Выбрали весь фонд, вам не хватило". И все.
Хотя я, конечно же, болею за коллег-свинорылов и желаю им победить жадный Приват. Но... шансы невелики.
Тут тоже не все так просто, так как в рекламе акции кэшбек указан, как гарантированный. Напишут про недостачу фонда - будут обвинения в недобросовестной рекламе.
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wig
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Додано: Нед 17 тра, 2020 15:12
wig написав:
будут обвинения в недобросовестной рекламе.
это и щас мона уже указывать, т.к. ничо про Телеком-услуги в правилах не было
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:08
mustbe написав:
Завтра хочу подать официальную письменную заяву в отделение...
Одна из сложностей -- менеджер в отделении не знает как зафиксировать это обращение. Падают на мороз и всё. Раньше я передавал заявление через секретаря главного отделения в своём городе.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Нед 17 тра, 2020 16:44
Не получится через отделение - пульну почтой, не проблема.
Родил такое. Вроде - более-менее норм, можно юзать как основу
Заявление
Мне не было выплачено вознаграждение по акции «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!», хотя все условия этой акции мной были выполнены.
Для решения этого вопроса мной была подана заявка, по которой был получен негативный ответ с абсолютно размытой и неконкретной формулировкой: «На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов».
Считаю, что такой ответ, без указания конкретных причин - это банальное неуважение по отношению к клиенту. Попросту говоря – отписка.
В официальных условиях акции дословно написано следующее:
«2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо».
Никаких ограничений на телеком-услуги в условиях нет.
Если они действительно не принимают участие в акции – то налицо факт сокрытия информации и недобросовестной рекламы.
Вознаграждение должно быть выплачено хотя бы в качестве сорри-бонуса.
Поэтому – прошу рассмотреть мою заявку повторно.
Ответ по этой заявке прошу дать не размытыми фразами вроде "На жаль, оплата Телеком послуги не входить до переліку витрат для виконання умов", а указанием конкретных пунктов условий акции, которые были нарушены или не выполнены.
Если банк по какой-либо причине считает, что оплата телеком-услуг не соответствует условиям акции - прошу аргументировать свою позицию конкретными пунктами официальных условий.
Если же это некое "негласное правило", которого нет в условиях, - прошу также об этом сообщить. В таком случае мне будет гораздо проще обосновать факт мошенничества, недобросовестной рекламы и злонамеренного сокрытия информации со стороны банка в вышестоящих инстанциях.
Прошу ответственно подойти к рассмотрению этой заявки, поскольку в случае негативного ответа я буду эскалировать решение по этому вопросу через НБУ, МастерКард и ОЗПП.
Эти организации очень не любят мошеннические схемы, коей по сути и является акция, выплаты по которой зависят не от официальных условий, а от неких "темников" и "негласных распоряжений".
Особенно данный факт обмана должен заинтересовать НБУ, так как банк такими акциями с непрозрачными условиями подрывает и так шаткое доверие ко всей банковской системе Украины, что как никогда недопустимо в столь непростое время.
Официальный ответ банка прошу предоставить по моему адресу или через отделение, которые указаны в разделе «Персональная информация».
Далее следует моя персональная информация:
ФИО:
ИНН:
Телефон:
Заявка, созданная в Приват24:
Карта, по которой были выполнены условия акции:
Адрес:
Отделение Приват-банка:
18.05.2020 ______________ /_____________ /
Востаннє редагувалось mustbe
в Нед 17 тра, 2020 17:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:13
Берем Мастбину заяву и алга!
Ох, Ворлон 100 раз предупреждал...))
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:19
mustbe написав:
Не получится через отделение - пульну почтой, не проблема.
Родил такое. Вроде - более-менее норм, можно юзать как основу
Официальные правила процитированы неверно. Точнее, это цитата НЕ
из официальных правил. Надо ссылаться на пункт 2.1.3: Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом
, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо
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Додано: Нед 17 тра, 2020 17:29
Спасибо, исправил
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