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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8575857685778578
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 17:36

  Ferlakur написав:
  mustbe написав:Не получится через отделение - пульну почтой, не проблема.
Родил такое. Вроде - более-менее норм, можно юзать как основу

Официальные правила процитированы неверно. Точнее, это цитата НЕ
из официальных правил. Надо ссылаться на пункт 2.1.3: Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом , у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо

Ну и п. 2.3. Не відповідають умовам Акції та...
Може процитировать и обратить внимание, шо вменяемых нам телеком- и коммунал-оплат там нет
... делайте хоть что-нибудь!
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  #<1 ... 8575857685778578
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