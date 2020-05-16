Ferlakur написав:
Официальные правила процитированы неверно. Точнее, это цитата НЕ
из официальных правил. Надо ссылаться на пункт 2.1.3: Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом , у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо
Ну и п. 2.3. Не відповідають умовам Акції та...
Може процитировать и обратить внимание, шо вменяемых нам телеком- и коммунал-оплат там нет