Національний банк України<ПІБ заявника в родовому відмінку>РНОКПП <РНОКПП заявника>зареєстрований <поштова адреса>телефон +38-<номер телефону>e-mail: Про дії АТ КБ "ПриватБанк"Вельмишановні панове!Висловлюю Вам свою повагу і звертаюся до Вас з проханням відреагувати належним чином на ситуацію, яку спровокувало АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалі - Банк), а саме:В березні 2020 року Банк на своєму сайті в мережі Інтернет розмістив рекламне оголошення про проведення рекламної акції із гучною назвою «Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!» (надалі — Акція). На поточний момент умови акції доступні за посиланням(надалі — Правила акції). Вважаю, що ідея акції відповідала потребам сьогодення, оскільки пропагувала основи cashless економіки, а саме зареєстрованим учасникам акції пропонувалось в період з 26 березня по 25 квітня 2020 року відмовитись від зняття готівки з карток Банку, а натомість здійснювати картками Мастеркард, емітованими Банком безготівкові розрахунки за товари та послуги як в звичайних торгових установах так і в мережі Інтернет. При уьому у випадку якщо учасник акції здійснить такими картками в зазначений період часу щонайменше 5 розрахункових операцій на загальну суму понад 3000 грн., то за умовами акції Банк обіцяв сплатити кожному такому учаснику гарантовану винагороду в сумі 800 грн. (з урахуванням утриманих податків). Фактично головні умови розрахунків картками в рамках акції були зосереджені в п.2.1.3 Правил акції:«2.1.3. Здійснити щонайменше 5 безготівковкових оплат на загальну суму від 3 000 грн в будь-яких торговельно-сервісних підприємствах на території України або в Інтернеті будь-яких товарів, робіт чи послуг Карткою/Картками будь-яким способом, у тому числі через POS-термінали будь-яких банків, через смартфон, безконтактною карткою тощо (надалі – «Транзакція»).»Ні в самих Правилах акції, ні в подальших роз'ясненнях умов Акції, які Банк розміщував в мережі Інтернет, не зазначалось обмежень щодо способу оплати за товари чи послуги, крім випадків оплати через Приват24 (назва інтернет-банкінгу Банку для фізичних осіб - Банк окремо надав роз'яснення що оплата комунальних послуг та оплата послуг мобільних операторів через сервіс Приват24 для участі в акції не зараховується). Також умовами акції не встановлювалось жодних виключень щодо виду товарів чи послуг, оплата яких не допускається до участі в акції (крім згаданих вище видів оплати через Приват24).Правилами акції передбачалось, що усі учасники, які виконають умови акції до року отримають на картку Мастеркард емітовану Банком винагороду 10 травня 2020. Пізніше Банк змінив термін виплати винагороди на термін «до 15 травня 2020 року».В березні 2020 року я своєчасно зареєструвався для участі в Акції і в період з 26 березня по 25 квітня 2020 року виконав усі її умови (мною у відповідний період з моєї картки Мастеркард, емітованої Банком, було здійснено 5 транзакцій на загальну суму 3001 грн. по оплаті телекомунікаційних послуг — через веб-сайт мобільного оператора <Ваш оператор чи назва сайту через який платились комунальні послуги> сплачено послуги вказаного оператора, що підтверджується випискою з карткового рахунку та повністю відповідає умовам Правил акції, при цьому готівка з моїх карток, емітованих Банком в зазначений період не знімалась). Разом з тим у визначений Банком термін відповідна винагорода мені не сплачена. Для з'ясування причин не виконання Банком умов акції мною через сервіс Приват24 була подана відповідна заявка. 16.05.2020 я отримав відповідь на свою заявку наступного змісту: «На жаль, умови не виконані. Так, як не здійснено 5 оплат з 25.03.2020 по 24.04.2020 на суму 3000 грн через Інтернет або POS-термінали, оплата за комунальні послуги через інший сайт не враховується.» (тут та нижче орфографія та пунктуація оригінальних повідомлень служби підтримки Банку збережені). На моє звернення в службу підтримки Приватбанку з проханням пояснити причини через які не були враховані здійснені мною оплати за телекомунікаційні послуги через веб-сайт оператора мобільного зв'язку та вимогою прийняти повторну заявку на перегляд рішення Банку я отримав наступну відповідь: «На жаль, не подається вона. Згідно умов, в інтернеті можна оплачувати тільки товари або послуги. Комунальні послуги або платежі на інший рахунок не приймають участь в акції, як і було в Вашому випадку». На моє прохання повідомити пункт Правил акції, де були сформульовані виключення, згідно яких банк відмовляє мені у виплаті — я відповіді від служби підтримки не отримав. Мої зауваження, що оплата телекомунікаційних послуг ніяк не обмежена існуючими Правилами акції службою підтримки Приватбанку до уваги не прийняті. Натомість оператор служби підтримки написав наступне: «це оплата на рахунок мобільного оператора. Не оплата за товари чи послуги в інтернеті… Платежі , які робили , це не оплата товарів, послуг чи робіт.» Усі мої зауваження, що телекомунікаційні послуги — це теж послуги, що згідно квитанцій які формуються Приват24 усі здійсненні мною платежі мають ознаку «Покупка», а не «Переказ» до уваги не приймались. Натомість оператор зазначив, що «По рішенню банку , оплати за комунальні послуги і оплати за поповнення телефону через будь які канали не приймають участі в акції». Моє прохання надати посилання на документ, яким прийняте таке рішення та повідомити як таке рішення узгоджується з опублікованими Правилами акції, на жаль, лишилось без відповіді. Іншими словами працівник банку повідомив, що Банк прийняв рішення, яке суперечить умовам ним же опублікованим Правилам акції, не виплачувати винагороду тим учасникам, які в зазначений період оплачували через інтернет без використання Приват24 (тобто користувались сторонніми інтернет-ресурсами) телекомунікаційні та/або комунальні послуги.На мою остаточну вимогу прийняти заявку на перегляд рішення Банку, яке суперечить Умовам акції, оператор служби підтримки повідомив мене, що «Заявка не буде подана повторно.»За таких умов вважаю, що дії банку мають ознаки шахрайства та недобросовістної реклами, яка в свою чергу призводить до не чесної конкуренції на ринку банківських послуг. Адже для оплати телекомунікаційних послуг я міг скористатися картками інших банків, які є в моєму розпоряджені та які чесно виконують умови своїх акцій, а також угод на обслуговування власних банківських продуктів. Вважаю, що такими діями Банк підриває довіру пересічних громадян України до банківської системи і не сприяє виконанню нею поставлених завдань по залученню коштів та розвитку cashless економіки. Описана мною ситуація є не поодинокою — мені відомо, що в цей же період часу Банк відмовив щонайменше 20 своїм клієнтам у виплаті винагороди по Акції з аналогічних причин. Також усім згаданим клієнтом службою підтримки Банку відмовлено в прийняті заявок на перегляд рішення Банку про відмову у виплаті по Акції. На поточний момент в мережі інтернет достатньо велика спільнота клієнтів з великим негативом обговорює ситуацію, що склалась навколо цієї Акції Банку.Враховуючи вищевикладене, прошу Національний банк України дати належну оцінку діям Банку при проведені ним Акції з грубим порушенням ним же самим встановленим Правилам акції. Одночасно прошу Національний банк України втрутитись у ситуацію та зобов'язанти Банк прийняти та розглянути повторні заявки від клієнтів, яким було відмовлено у виплаті заохочення через порушення самим Банком Умов акції.Прошу вважати моє звернення як звернення громадянина України в рамках Закону України «Про звернення громадян». Про результати розгляду мого звернення прошу повідомити мене у терміни передбачені Законом України «Про звернення громадян» електронною поштою на мою адресу: .Одночасно повідомляю, що за потреби можу надати копії документів, що підтверджують дійсність описаної мною ситуації, а саме копії платіжних документів на оплату телекомунікаційних послуг в період акції з позначкою ПриватБанку «Покупка» та «Оплата телекомунікаційних послуг», копію переписки зі службою підтримки Банку та ін.З повагою, <Прізвище та ініціали>18 травня 2020 року