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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8576857785788579
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:02

В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц.
Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету.
Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений.
Как пример того как не надо проводить акции.
Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов.
Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме.
В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.

Акция от Привата "Без стейків сумно, а без кеша — вигідно!"

Предлагаю тему ПриватБанка оставить в покое, а всё обсуждение этой акции перенести в тему акции.
Иначе - через несколько месяцев всё забудется и уляжется.
Не забудем, не простим !
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:04

Прошу все свои полезные посты продублировать в теме акции
mustbe
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Повідомлень: 3998
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:16

  mustbe написав:Не забудем, не простим !

Я не приймав участь в аХції, але душею з вами всіма! :) Тре чмиріть абарзєвшего банкстєра! 8)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:46

  Козак-характерник написав:
  ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.

Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.

Головне, не занурюйтеся цілком у крипту, бо з неї без банків також не вийдете. Та й гарантій там жодних немає (на відміну від БС, де є хоч якісь гарантії)...

А Приват звісно треба лаяти за таку чухню, хоч остаточне рішення він прийме на власний розсуд, що й закріплено у правилах акції. Гадаю, що це у нього десь у первинному коді зашито, ще з тих пір, коли в талмуді писали, що за будь-які помилки все одно відповідальність несе клієнт...

Додам лише, що саме тому й треба його використовувати у хвіст (чи то під) й у гриву, нехай вчиться бути відповідальним сам.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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