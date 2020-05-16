В профильной теме ПриватБанка на данный момент более 8500 страниц. Рано или поздно - подробности этой феерической акции забудутся, заболтаются, канут в лету. Хотелось бы сохранить их для истории. Так сказать - для будущих поколений. Как пример того как не надо проводить акции. Ну, или как пример того, как банк может легко и просто кинуть клиентов. Прошу все обсуждения по данной акции проводить только в этой теме. В теме привата - как и раньше обсуждаем уни, кдв и прочую чепуху.
ruvex написав:БС это только финансовая часть деградации, страновой риск увеличился в разы, тем более в госах.
Згодний. Не має сенсу зберігати в банках взагалі, навіть сервіс скурвився...А обмеження всілякі, фінмон, остаточно відворотили від БС. Лише кредитки юзати з кешбеком.
Головне, не занурюйтеся цілком у крипту, бо з неї без банків також не вийдете. Та й гарантій там жодних немає (на відміну від БС, де є хоч якісь гарантії)...
А Приват звісно треба лаяти за таку чухню, хоч остаточне рішення він прийме на власний розсуд, що й закріплено у правилах акції. Гадаю, що це у нього десь у первинному коді зашито, ще з тих пір, коли в талмуді писали, що за будь-які помилки все одно відповідальність несе клієнт...
Додам лише, що саме тому й треба його використовувати у хвіст (чи то під) й у гриву, нехай вчиться бути відповідальним сам.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):